مصدر لـ«بوابة الوسط»: ارتفاع ضحايا «حادث بنت بية» إلى 23 شخصا

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

ارتفع عدد ضحايات حادث انفجار شاحنة وقود في بنت بيية إلى 23 شخصا، حسب ما كشفه مصدر محلي من منطقة الزوية بالبلدية، لـ«بوابة الوسط».

تفاصيل الحادث

ووقع الحادث مطلع الشهر الجاري، حين انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع انفجار كبير.

- «المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»

- شاهد عيان يروي لـ«بوابة الوسط» ملابسات انفجار شاحنة الوقود (صور)

- مصدر لـ«بوابة الوسط»: شباب يتجمعون لغلق حقلي الشرارة والفيل

- جريدة الوسط: «واقعة بنت بيّة» تعمق الأزمة السياسية

وأشار تقرير جهاز المباحث الجنائية فرع الجنوبية حول الحادث إلى أن الشاحنة التي تجر الصهريج كانت مفصولة عنه تمامًا قبل اندلاع الحريق، وأن العطل اضطر السائق لفصلهما تحسبًا لأي طارئ، ثم وفد المواطنين للتزود بالوقود من الصهريج، قبل أن يحدث الانفجار نتيجة الشرارة المنبعثة من البطارية عند ساعات الصباح الأولى، بحسب شهود عيان.

ويخضع حاليا عدد من المصابين للحادث للعلاج في الخارج، بإيطاليا وإسبانيا وتونس ومصر.