«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة، على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الموج سيصل إلى ارتفاع 1.75 على الساحل من درنة إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر على الساحل من مصراتة إلى سرت.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.