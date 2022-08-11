أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء معتدلة على معظم المناطق، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و41 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 30 و36 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية فشرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.