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بحضور إيطالي.. الحداد يشهد تمرينا تعبويا داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 01:58 صباحا
بحضور إيطالي.. الحداد يشهد تمرينا تعبويا داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صور)
الحداد على هامش التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
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شارك رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد، الأربعاء، التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية.

حضر التمرين رئيس أركان القوات الجوية، ورئيس أركان قوات الدفاع الجوي، ورئيس هيئة العمليات، وعدد من الضباط وضباط القوات الخاصة، وكذلك القنصل الإيطالي في ليبيا، ونائب الملحق العسكري للدفاع الإيطالي، وقائد بعثة الدعم والمساعدة الثنائية في ليبيا، وفق منشور عبر صفحة رئاسة الأركان على «فيسبوك».

- رئيس أركان القوات الجوية يبحث الاستعانة بالخبرات الإيطالية في تدريب الكوادر الليبية

تدريب تحت إشراف اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة
وألقى الفريق الحداد، كلمة أشاد فيها بدور القوات الخاصة، والجهود التي يبذلونها من أجل رفع قدراتهم القتالية، وأعطى الإذن لبدء العرض الذي نفذته القوات الخاصة (الصاعقة)، والقوات الجوية تحت إشراف اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة للتدريبات.

وكانت الفرضية لتنفيذ المهمة لمنطقة العمليات، بعد تأمين الطائرة أثناء الهبوط والإقلاع، والتحرك إلى الهدف، وتنفيذ عملية الاقتحام لمبنى، وإنقاذ رهينة، والقبض على أحد الإرهابيين، وتقديم الإسعافات الأولى الميدانية لجريح أحد عناصر القوة المنفذة للمهمة، وإخلائه من منطقة العمليات، والرجوع إلى مقر الوحدة.

جانب من الحضور على هامش التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من الحضور على هامش التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من الحضور على هامش التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من الحضور على هامش التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
الحضور يتابع التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
الحضور يتابع التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
جانب من التمرين التعبوي لضباط القوات الخاصة، داخل قاعدة معيتيقة العسكرية (صفحة رئيس الأركان العامة على فيسبوك)
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