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علماء أميركيون: الليبيون عرفوا البطيخ واستخدموا بذوره مكسرات قبل أكثر من 6 آلاف سنة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 12:11 صباحا
علماء أميركيون: الليبيون عرفوا البطيخ واستخدموا بذوره مكسرات قبل أكثر من 6 آلاف سنة
فاكهة البطيخ (الإنترنت)
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أظهرت دراسة علمية أميركية أن الليبيين القدامى أول من استخدم بذور الفاكهة مكسرات في عصور ما قبل التاريخ، وذلك بناء على عينات من البذور التي جرى العثور عليها في جبال أكاكوس.

وخلافًا لما كان شائعًا في دراسات سابقة، أشارت إلى أن زراعة البطيخ انتشرت في جنوب أفريقيا، وأخرى خلصت إلى انتشاره في مصر والسودان، وكشفت دراسة علمية حديثة أجراها فريق من الباحثين في جامعة «واشنطن سانت لويس» الأميركية، ونشرت مطلع أغسطس الجاري، أن البذور التي عثر عليها علماء في جبال أكاكوس الليبية، أكدت أن أصنافًا من هذه الفاكهة انتشرت في ليبيا خلال العصر الحجري الحديث، أي ما بين 9000 و4500 سنة قبل الميلاد، لكن لم تتوصل نتائج الدراسة إلى إظهار نوع تلك البذور، إن كانت حلوة المذاق أو مرة. وبين تحليل تسلسل جينوم البذور المستكشفة أن الليبيين القدامى استخدموا بذور الفاكهة كمكسرات في عصور ما قبل التاريخ.

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وبالنسبة لأحد المشاركين في إعداد الدراسة، غيوم شوميكي، «يبدو أن البطيخ زرع في البداية بهدف تناول بذوره وليس لتناول لبه الحلو المذاق، وتوثق هذه الدراسة تلك المرحلة التي سبقت تدجين هذه الفاكهة، أي أنها تعود لأكثر من 6000 عام» وفق قوله.

وأوضحت عالمة الأحياء بجامعة «واشنطن سانت لويس» سوزان رينر، تعليقًا على نتائج الدراسة، أن تحليل جينوم كروموسوم العينة يؤكد أن الليبيين استعملوا نوعًا من البطيخ المر المذاق خلال العصر الحجري الحديث، مشككة في الإقبال على زراعة الفاكهة لتناول بذورها فيما بعد.

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