بالأرقام.. «حكومة الوحدة» تعلن حجم الإنفاق الاستثنائي لمؤسسة النفط وملاحظاتها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عن صرف 43% من المخصصات الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، بواقع 14 مليارًا 894 مليونا و926 ألفًا و874 دينارًا، من بين إجمالي الميزانية المقدرة بـ34 مليار دينار.

وقال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع لمتابعة تنفيذ الميزانية وفق مقطع مصور بثته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، إن الميزانية تستهدف معالجة الأوضاع المالية والإدارية للعاملين في القطاع، وسداد الالتزامات القائمة على المؤسسة، وإطلاق خطة تنموية، من أجل تحقيق المستهدف المتمثل في تحقيق زيادة الإنتاج، لافتا إلى أن إنتاج النفط تجاوز المليون و200 ألف برميل يوميا.

اجتماع موسع

حضر الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، ولجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ولجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب، ووزراء المالية، والنفط والغاز، والتخطيط المُكلف، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، وأعضاء لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط، وذلك لمتابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة، والتعرف على الخطوات الفعلية وأثرها في استقرار المؤسسة وزيادة الإنتاج.

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إنجاز 43% من إجمالي المخصصات

وقال وزير التخطيط المُكلّف بحكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني إن نسبة تنفيذ الميزانية بلغت 43% من إجمالي المخصصات، بعد عقد سبع اجتماعات متتالية للجنة تنفيذ الميزانية الاستثنائية.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عادل جمعة، إن الميزانية موزعة بواقع: 3 مليارات و5 ملايين و349 ألف دينار مصروفات الباب الأول (المرتبات)، و7 مليارات و915 مليونًا و839 ألف دينار للباب الثاني (النفقات التشغيلية)، و16 مليارًا و915 مليونًا و707 آلاف دينار لنفقات الخطة التطويرية والتنموية، و6 مليارات و435 مليونًا و604 آلاف دينار لـ«التزامات سابقة».

وقال إن الميزانية المنفذة حتى نهاية شهر يوليو المنقضي بلغت 14 مليارًا 894 مليونا و926 ألفًا و874 دينارًا، ويتبقى 19 مليارًا و363 مليونا و347 ألفًا و126 دينارًا، من إجمالي الميزانية البالغة 34 مليارًا و272 مليونا و499 ألف دينار ليبي، بنسبة إنجاز تبلغ 43%.

تفاصيل المصروفات

وفيما يخص مصروفات الباب الأول، صدر تفويضين بقيمة إجمالية قدرخا 562 مليونا و698 ألفا و174 دينارا، تمثل الرواتب من شهر يناير حتى يونيو 2022، كما صدرت قرارات من رئيس الحكومة بمنح أرقام مالية لـ5582 موظفا لست شركات وفقا لما جرى إحالته من المؤسسة.

أما النفقات التشغيلية، فقد أصدرت وزارة التخطيط التفويض المالي رقم 1 بقيمة إجمالية 3 مليارات و957 مليونا و920 ألف دينار، وهي نسبة 50% من إجمالي الميزانية، ويمثل الربعين الأول والثاني للعام 2022، وجرى الاتفاق على ألا يتم صرف الربعين الثالث والرابع إلا بعد التسوية.

والباب الثالث النفقات التنموية، صدر 75 تفويضا تمثل، 481 مشروعا جاريا بقيمة 3 مليارات و332 مليونا و118 ألفا و750 دينار، و613 مشروعا جديدا بقيمة 5 مليارات و110 ملايين و508 آلاف و750 دينارا.

وبالنسبة للالتزمات السابقة على المؤسسة الوطنية للنفط، جرى إصدار تفويضين لبند التزامات السنوات السابقة بقيمة إجمالية مليار و930 مليونا و681 ألفا و200 دينار، تمثل 30% من الالتزامات القائمة على المؤسسة والشركات والجهات التابعة لها.

ملاحظات اللجنة

ورصدت اللجنة المكلفة بتنفيذ الميزانية عدة ملاحظات هي:

- عدم وجود بيانات دقيقة للعاملين بقطاع النفط سواء الجدد أو الموظفين القارين الأمر الذي لم يساعد وزارة المالية في تنفيذ استحقاقات الباب الأول.

- عدم وجود خطة زمنية وفنية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 حتى تتمكن اللجنة من المتابعة على أساسها.

- التأخير في تسمية مكتب استشاري دولي يتولى المتابعة الفنية والمالية للميزانية ويصدر تقارير فنية تساعد صانعي القرار في اتخاذ القرارات المناسبة.

- تأخر المؤسسة الوطنية للنفط في تقديم الخطة الثلاثية (2022 - 2025) لاعتمادها من قبل مجلس الوزراء وفق ما جرى الاتفاق عليه عند إعداد الميزانية.