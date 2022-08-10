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رئاسة مجلس النواب تدعو الأعضاء إلى جلسة رسمية الإثنين المقبل في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 11:28 مساء
رئاسة مجلس النواب تدعو الأعضاء إلى جلسة رسمية الإثنين المقبل في طبرق
إحدى جلسات مجلس النواب المنعقدة في طبرق. (أرشيفية)
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دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية يوم الإثنين المقبل بمقر المجلس في مدينة طبرق شرق البلاد.

ولم توضح هيئة رئاسة مجلس النواب في دعوتها التي نشرته عبر المنصات الإعلامية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي جدول أعمال الجلسة.

- هدية: مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة بشأن المناصب السيادية

وفي 18 يوليو الماضي، قال رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، زايد هدية، إن المجلس يعتزم عقد جلسة طارئة بشأن المناصب السيادية.

وتأتي الجلسة في وقت تسود البلاد حالة انسداد سياسي، وتخوفات من عودة التوترات الأمنية، على وقع الخلاف بين رئيسي الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

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