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ضبط تشكيل عصابي مكون من عمال أفارقة في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 09:29 مساء
ضبط تشكيل عصابي مكون من عمال أفارقة في القره بوللي
أفراد التشكيل العصابي الذي ألقي القبض عليه في القره بوللي. (اللواء 51 مشاة)
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أعلن اللواء «51 مشاة» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، اليوم الأربعاء، القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من عمال أفارقة يقوم بعمليات سرقة لمنازل ومحال المواطنين في منطقة القره بوللي.

وأوضح اللواء «51 مشاة»، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن المتهمين ألقي القبض عليهم من قبل جنود «الكتيبة الأولى مشاة» التابعة للواء و«بتعاون من أحد المواطنين»، مشيرًا إلى حدوث مقاومة من جانب المتهمين أثناء القبض عليهم.

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وأضاف أن المتهمين قاوموا جنود اللواء بسلاح ناري نوع «كلاشينكوف» وقنبلة يدوية «رمانة» لكن جنود اللواء «51 مشاة» تمكنوا من محاصرتهم والقبض عليهم بحنكة وذكاء بفضل جاهزيتهم العملية.

وأكد «اللواء 51 مشاة» إحالة المتهمين إلى «جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والحازمة والرادعة ضدهم، واسترداد المسروقات وتسليمها للجهات الأمنية ذات العلاقة».

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