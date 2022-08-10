بلدية بنغازي توضح إجراءات برنامج قروض الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس التسييري للمجلس البلدي بنغازي صقر بوجواري، اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين لتوضيح الإجراءات المتعلقة ببرنامج الإقراض الإسكاني الشبابي والأسر المحتاج، وذلك بعدما تجمع عدد من المواطنين أمام ديوان البلدية لتقديم طلبات الحصول على القروض والاستفادة من المبادرة المعلنة من قبل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقالت بلدية بنغازي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن بوجواري أكد خلال اللقاء أن البلدية ستحيل قائمة الكشوفات التي وصلتها من اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالخصوص إلى مصرف الادخار والاستثمار العقاري بنغازي.

وأوضحت البلدية أن هذه الخطوة تستهدف التحقق من عدم حصول المذكورين بالكشوفات على قروض بناء أو شراء لغرض السكن من مصرف الادخار والاستثمار العقاري بنغازي حتى يتسنى استكمال بقية الإجراءات وبدء اللجنة الفرعية في عملها.

أكثر من 51 ألف تقدموا للاستفادة من برنامج الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة

وذكرت بلدية بنغازي أن «إجمالي المتقدمين للاستفادة من برنامج الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة في بلدية بنغازي وصل إلى 51 ألفًا و759 مواطنًا مواطنة طبقًا للكشوفات المستلمة بشكل رسمي من قبل البلدية بتاريخ 31 يوليو»، لافتة إلى أن «هذا العدد من المتقدمين يعد الأكبر على مستوى جميع البلديات».

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وأكدت بلدية بنغازي حرصها الشديد على استكمال الإجراءات المطلوبة ببرنامج الإقراض الإسكاني للشباب والأسر المحتاجة، مشيرة إلى أن «الجهة المعنية بالمنظومة قد بدأت في إرسال رسائل نصية للمتقدمين عبر الهواتف تؤكد تسجيلهم في المنظمومة».

البلديات تبدأ استلام طلبات الاستفادة من الإقراض الإسكاني

وشرعت البلديات في استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من مبادرة الإقراض الإسكاني والأسر المحتاجة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، رغم القيود القانونية والإدارية التي تعيق تنفيذ المبادرة وفق ما أعلنه الدبيبة قبل أيام.

وشدد الدبيبة خلال اجتماعه، يوم الإثنين، مع اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإقراض السكني وتوزيع الأراضي الذي عقِد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، على ضرورة إنجاح المبادرة، ومعالجة كل الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذها.