Atwasat

بلدية بنغازي توضح إجراءات برنامج قروض الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 09:06 مساء
بلدية بنغازي توضح إجراءات برنامج قروض الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة
لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع عدد من المواطنين لتوضيح إجراءات برنامج الإقراض الشبابي. (بلدية بنغازي)
alwasat radio

التقى رئيس المجلس التسييري للمجلس البلدي بنغازي صقر بوجواري، اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين لتوضيح الإجراءات المتعلقة ببرنامج الإقراض الإسكاني الشبابي والأسر المحتاج، وذلك بعدما تجمع عدد من المواطنين أمام ديوان البلدية لتقديم طلبات الحصول على القروض والاستفادة من المبادرة المعلنة من قبل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقالت بلدية بنغازي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن بوجواري أكد خلال اللقاء أن البلدية ستحيل قائمة الكشوفات التي وصلتها من اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالخصوص إلى مصرف الادخار والاستثمار العقاري بنغازي.

وأوضحت البلدية أن هذه الخطوة تستهدف التحقق من عدم حصول المذكورين بالكشوفات على قروض بناء أو شراء لغرض السكن من مصرف الادخار والاستثمار العقاري بنغازي حتى يتسنى استكمال بقية الإجراءات وبدء اللجنة الفرعية في عملها.

أكثر من 51 ألف تقدموا للاستفادة من برنامج الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة
وذكرت بلدية بنغازي أن «إجمالي المتقدمين للاستفادة من برنامج الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة في بلدية بنغازي وصل إلى 51 ألفًا و759 مواطنًا مواطنة طبقًا للكشوفات المستلمة بشكل رسمي من قبل البلدية بتاريخ 31 يوليو»، لافتة إلى أن «هذا العدد من المتقدمين يعد الأكبر على مستوى جميع البلديات».

- الدبيبة: الإقراض السكني يواجه مشاكل قانونية وإدارية وسيكون واقعًا ملموسًا
- مراجعة الخطوات التنفيذية لمبادرة الإقراض وتوزيع الأراضي
- وزارة الشباب توضح مستجدات وسير عمل مبادرة «الإقراض والإسكان»

وأكدت بلدية بنغازي حرصها الشديد على استكمال الإجراءات المطلوبة ببرنامج الإقراض الإسكاني للشباب والأسر المحتاجة، مشيرة إلى أن «الجهة المعنية بالمنظومة قد بدأت في إرسال رسائل نصية للمتقدمين عبر الهواتف تؤكد تسجيلهم في المنظمومة».

البلديات تبدأ استلام طلبات الاستفادة من الإقراض الإسكاني
وشرعت البلديات في استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من مبادرة الإقراض الإسكاني والأسر المحتاجة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، رغم القيود القانونية والإدارية التي تعيق تنفيذ المبادرة وفق ما أعلنه الدبيبة قبل أيام.

وشدد الدبيبة خلال اجتماعه، يوم الإثنين، مع اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإقراض السكني وتوزيع الأراضي الذي عقِد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، على ضرورة إنجاح المبادرة، ومعالجة كل الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان

«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
ماسك يبيع أسهما من «تسلا» تحسبا لخسارة معركته مع «تويتر»

ماسك يبيع أسهما من «تسلا» تحسبا لخسارة معركته مع «تويتر»
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن زوجة شقيق الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن زوجة شقيق الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل ...
البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما

البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما
شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي

شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي
الجزائر: السجن لمؤثرين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال

الجزائر: السجن لمؤثرين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال
«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب

«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب
قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار

قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين

«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»

«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»
خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع

خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب بالاعتمادات

نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش
وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش
في غياب قانون للإعلام.. صحفيو ليبيا ضحية لقانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب
في غياب قانون للإعلام.. صحفيو ليبيا ضحية لقانوني العقوبات ومكافحة...
زينينغا يؤكد للمنفي التزام البعثة الأممية بدعم العملية السياسية والانتخابات
زينينغا يؤكد للمنفي التزام البعثة الأممية بدعم العملية السياسية ...
«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض
«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى ...
منها أجهزة تتبع.. «الاقتصاد» تحدد 4 آليات لضبط توزيع الوقود
منها أجهزة تتبع.. «الاقتصاد» تحدد 4 آليات لضبط توزيع الوقود
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
المزيد
حبس 12 مسؤولا ومديري شركتين في قضية فساد وزارة الصحة
حبس 12 مسؤولا ومديري شركتين في قضية فساد وزارة الصحة...
ضبط تشكيل عصابي مكون من عمال أفارقة في القره بوللي
ضبط تشكيل عصابي مكون من عمال أفارقة في القره بوللي...
بلدية بنغازي توضح إجراءات برنامج قروض الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة
بلدية بنغازي توضح إجراءات برنامج قروض الإسكان الشبابي والأسر......
منها أجهزة تتبع.. «الاقتصاد» تحدد 4 آليات لضبط توزيع الوقود
منها أجهزة تتبع.. «الاقتصاد» تحدد 4 آليات لضبط توزيع الوقود...
«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض
«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط