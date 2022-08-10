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منها أجهزة تتبع.. «الاقتصاد» تحدد 4 آليات لضبط توزيع الوقود

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 08:50 مساء
منها أجهزة تتبع.. «الاقتصاد» تحدد 4 آليات لضبط توزيع الوقود
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة لمتابعة ضبط آلية توزيع الوقود (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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حددت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أربع آليات لضبط عملية توزيع الوقود، خاصة بمناطق الجنوب، من بينها تزويد المركبات الخاصة بنقل الوقود بجهاز تتبع «جي. بي. إس».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير محمد الحويج، مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، بحضور رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ومدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة، ومدير إدارة العمليات بشركة البريقة لتسويق النفط، ونقيب الخبازين، وذلك لمتابعة إجراءات تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 407 لسنة 2021م بشأن ضبط آلية توزيع الوقود، خاصة بمناطق الجنوب.

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وشدد الحويج، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد على «فيسبوك»، على ضرورة أن تكون المركبات الخاصة بنقل الوقود مزودة بجهاز تتبع «جي. بي. إس» وعداد يبين كمية اللترات المحمولة بالشاحنة وإلزام أصحاب محطات توزيع الوقود بالعناوين البريدية الإلكترونية، وإمكانية تخصيص محطات خاصة لتزويد المخابز بالوقود في الجنوب.

واقترح الحضور إنشاء محطات وقود ومركبات خاصة بنقل الوقود تابعة لشركة البريقة لتسويق النفط. كما جرى التطرق إلى عملية استيراد أسطوانات الغاز، حيث أكد الحويج ضرورة مطابقتها للمواصفات المعتمدة من قبل شركة البريقة لتسويق النفط.

جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة لمتابعة ضبط آلية توزيع الوقود (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة لمتابعة ضبط آلية توزيع الوقود (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة لمتابعة ضبط آلية توزيع الوقود (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة لمتابعة ضبط آلية توزيع الوقود (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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