زينينغا يؤكد للمنفي التزام البعثة الأممية بدعم العملية السياسية والانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، التزام البعثة الأممية بدعم العملية السياسية وإجراء الانتخابات لتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي ناقش خلال لقائه زينينغا تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وأشاد بجهود الأمم المتحدة في دفع العملية السياسية والبحث عن حل للأزمة السياسية الراهنة.

وأكد المنفي للمسؤول الأممي «استمرار المجلس الرئاسي في العمل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، من خلال التوصل لاتفاق في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الليبيون».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن زينينغا أكد من جهته «التزام الأمم المتحدة بمواصلة الجهود لدعم عملية سياسية نزيهة وشفافة في ليبيا، والذهاب إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه ومتناسق مع مخرجات مؤتمري برلين (2،1) ومؤتمر باريس، لتعزيز السلام والاستقرار في كل ربوع البلاد».

وأشار إلى أن زينينغا أشاد خلال لقائه المنفي، بجهود المجلس الرئاسي في التواصل مع كل الأطراف، من أجل إنهاء هذه الأزمة، وكذلك التقدم الذي أحرزه المجلس في ملف المصالحة الوطنية، وكشف الرؤية الاستراتيجية لهذا المشروع الوطني.