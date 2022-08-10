وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش

القاهرة - بوابة الوسط

توفي عميد قبيلة المغاربة الباشا صالح سالم الأطيوش في مدينة أجدابيا، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

الأطيوش شخصية اجتماعية لعبت خلال مسيرتها أدوارا متقدمة في أحداث مؤثرة منذ العام 2011 خاصة في منطقة الهلال النفطي وسط ليبيا.

وسبق أن تعرض الأطيوش لمحاولتي استهداف بمدينة بنغازي في نوفمبر 2016 وأغسطس 2017، عقب خروجه من صلاة الجمعة في المرتين.

- «بوابة الوسط» تنشر تفاصيل عملية محاولة اغتيال صالح الأطيوش

- مصادر: محاولة استهداف الأطيوش تمت بعبوتين ناسفتين انفجرت إحداهما

ونجا الأطيوش في المرة الأولى من محاولة اغتيال في الرابع من نوفمبر 2016 استهدفته عقب خروجه من صلاة الجمعة، في مدينة بنغازي.

واستهدف في المرة الثانية بعبوتين ناسفتين أمام مسجد سيدي فرج، بمدينة بنغازي شرق البلاد في أغسطس 2017، نقل على إثرها لتلقي العلاج في الخارج.

وقالت مصادر مقربة من عائلة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش لـ«بوابة الوسط» حينها إن الحادث الذي وقع يوم 4 أغسطس 2017 أسفر عن إصابته ونجليه ونجل شقيقه بجروح.