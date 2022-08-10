Atwasat

بدء قبول ملفات المواطنين المسجلين في منظومة القروض السكنية ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأربعاء 10 أغسطس 2022, 06:31 مساء
بدء قبول ملفات المواطنين المسجلين في منظومة القروض السكنية ببني وليد
لجان قبول ملفات القروض السكنية ببني وليد تتسلم ملفات المسجلين بمنظومة الإقراض. (الإنترنت)
alwasat radio

بدأت لجان قبول ملفات القروض السكنية بمدينة بني وليد، اليوم الأربعاء، قبول ملفات المواطنين المسجلين في المنظومة الخاصة بطلبات الحصول على القروض السكنية التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد أعضاء عدد من اللجان في حديث إلى «بوابة الوسط» قبول الملفات التي استوفت كافة الإجراءات المحددة حسب الشروط التي وُضعت من حكومة الوحدة الوطنية، منوهين بأن عملية استلام الملفات مستمرة حتى يوم الخميس 18 أغسطس الجاري.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض السكني
ودعت اللجنة الرئيسية جميع المواطنين المتقدمين بطلبات للحصول على القروض إلى إحضار المستندات التالية: «شهادة ميلاد إلكترونية، شهادة إقامة، وضع عائلي، شهادة مرتب أو إفادة باحث عن عمل، صورة من إثبات هوية (بطاقة أوجواز)، صورة شخصية، تقرير طبي في حالة وجود إعاقة، ملف لحفظ المستندات».

- الدبيبة: الإقراض السكني يواجه مشاكل قانونية وإدارية وسيكون واقعًا ملموسًا
- مراجعة الخطوات التنفيذية لمبادرة الإقراض وتوزيع الأراضي
- وزارة الشباب توضح مستجدات وسير عمل مبادرة «الإقراض والإسكان»

يشار إلى أن بلدية بني وليد حددت 10 مراكز لاستلام ملفات المواطنين وزعت حسب التوزيع الجغرافي في المدينة، من أجل تسهيل الإجراءات على المواطنين.

مشاكل قانونية وإداريه تواجه الإقراض السكني
ويوم الإثنين، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن ملف الإقراض السكني وتوزيع الأراضي «يواجه مشاكل قانونية وإدارية كثيرة»، مستدركًا أن «البدء فيه أصبح ضرورة ملحة تقديرًا لظروف الشباب الليبي، وستكون واقعًا ملموسًا رغم كل شيء».

وشدد الدبيبة خلال اجتماعه، يوم الإثنين، مع اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإقراض السكني وتوزيع الأراضي الذي عُقِد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، على ضرورة إنجاح المبادرة، ومعالجة كل الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذها.

لجان قبول ملفات القروض السكنية ببني وليد تتسلم ملفات المسجلين بمنظومة الإقراض. (الإنترنت)
لجان قبول ملفات القروض السكنية ببني وليد تتسلم ملفات المسجلين بمنظومة الإقراض. (الإنترنت)
لجان قبول ملفات القروض السكنية ببني وليد تتسلم ملفات المسجلين بمنظومة الإقراض. (الإنترنت)
لجان قبول ملفات القروض السكنية ببني وليد تتسلم ملفات المسجلين بمنظومة الإقراض. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان

«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
ماسك يبيع أسهما من «تسلا» تحسبا لخسارة معركته مع «تويتر»

ماسك يبيع أسهما من «تسلا» تحسبا لخسارة معركته مع «تويتر»
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن زوجة شقيق الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن زوجة شقيق الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل ...
البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما

البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما
شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي

شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي
الجزائر: السجن لمؤثرين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال

الجزائر: السجن لمؤثرين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال
«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب

«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب
قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار

قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين

«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»

«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»
خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع

خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب بالاعتمادات

نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يبحث احتياجات كاباو
المنفي يبحث احتياجات كاباو
«الهلال الأحمر» تسلم كمية من المشغلات إلى مصرف الدم في مصراتة
«الهلال الأحمر» تسلم كمية من المشغلات إلى مصرف الدم في مصراتة
تقرير أميركي: كيف تستطيع ليبيا استعادة سمعتها كدولة منتجة للنفط؟
تقرير أميركي: كيف تستطيع ليبيا استعادة سمعتها كدولة منتجة للنفط؟
لجنة «5+5» تجتمع في سرت بحضور وفد من البعثة الأممية
لجنة «5+5» تجتمع في سرت بحضور وفد من البعثة الأممية
اللافي يشدد على ضرورة استمرار التعاون مع بعثة «الصليب الأحمر» في ملفات المفقودين والمحتجزين
اللافي يشدد على ضرورة استمرار التعاون مع بعثة «الصليب الأحمر» في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
المزيد
وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش
وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش...
بدء قبول ملفات المواطنين المسجلين في منظومة القروض السكنية ببني وليد
بدء قبول ملفات المواطنين المسجلين في منظومة القروض السكنية ......
وزارتا الشباب والعمل تتفقان على إطلاق البرنامج الوطني الصيفي لبناء قدرات الطلاب
وزارتا الشباب والعمل تتفقان على إطلاق البرنامج الوطني الصيفي......
اللافي يشدد على ضرورة استمرار التعاون مع بعثة «الصليب الأحمر» في ملفات المفقودين والمحتجزين
اللافي يشدد على ضرورة استمرار التعاون مع بعثة «الصليب ......
لجنة «5+5» تجتمع في سرت بحضور وفد من البعثة الأممية
لجنة «5+5» تجتمع في سرت بحضور وفد من البعثة الأممية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط