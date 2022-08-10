لجنة «5+5» تجتمع في سرت بحضور وفد من البعثة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اجتماعًا جديدًا اليوم الأربعاء، في مدينة سرت بحضور وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بينما لم يعلن طرفا اللجنة أي تفاصيل بشأن الاجتماع المرتقب.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية «وصول وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من مدينة طرابلس إلى مدينة سرت للمشاركة في ورشة عمل لجنة (5+5) العسكرية المنعقدة في المدينة».

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية قامت اليوم بتأمين ومرافقة وفد البعثة الأممية من طرابلس إلى سرت.

اجتماع لجنة «5+5» في طرابلس

وعُقِد آخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في العاصمة طرابلس للمرة الأولى منذ تدشين أعمال اللجنة قبل أكثر من عامين في خطوة لقيت ترحيبًا واسعًا من جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا.

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وصدر البيان الختامي للاجتماع الذي عُقِد يومي 18 و19 يوليو الماضي، تحت عنوان «بيان مشترك لقيادات المؤسسة العسكرية للجيش الليبي»، الذي شارك فيه كل من رئيس الأركان التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، ورئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وعدد من مديري الإدارات والهيئات العسكرية.

مخرجات اجتماع لجنة (5+5) في طرابلس

وأعلن المشاركون في الاجتماع رفضهم «التام والمطلق لعودة الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد» واتفاقهم على «الشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية»، مشددين على «نبذهم العنف ودعمهم الكامل مدنية الدولة وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية»، مشيرين إلى أنهم ناقشوا «ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية».

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع التالي للجنة العسكرية المشتركة وقادة الجيش الليبي في مدينة بنغازي بعد أسبوع من اجتماع طرابلس وفق ما أعلن المركز الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة لكن ذلك لم يحدث وتأجل الاجتماع دون توضيح أسباب التأجيل.

عناصر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية أمام مقر اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت، الأربعاء 10 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)