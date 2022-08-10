Atwasat

لجنة «5+5» تجتمع في سرت بحضور وفد من البعثة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 04:37 مساء
لجنة «5+5» تجتمع في سرت بحضور وفد من البعثة الأممية
عناصر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية أمام مقر اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت، الأربعاء 10 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اجتماعًا جديدًا اليوم الأربعاء، في مدينة سرت بحضور وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بينما لم يعلن طرفا اللجنة أي تفاصيل بشأن الاجتماع المرتقب.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية «وصول وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من مدينة طرابلس إلى مدينة سرت للمشاركة في ورشة عمل لجنة (5+5) العسكرية المنعقدة في المدينة».

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية قامت اليوم بتأمين ومرافقة وفد البعثة الأممية من طرابلس إلى سرت.

اجتماع لجنة «5+5» في طرابلس
وعُقِد آخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في العاصمة طرابلس للمرة الأولى منذ تدشين أعمال اللجنة قبل أكثر من عامين في خطوة لقيت ترحيبًا واسعًا من جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا.

- «5+5» تعقد اجتماعها المقبل في بنغازي بحضور الحداد والناظوري وقيادات عسكرية
- قيادات المؤسسة العسكرية: ندعم مدنية الدولة وتسمية رئيس أركان واحد
- زينينغا يناقش ثلاثة ملفات مع ممثلي القيادة العامة بلجنة «5+5»

وصدر البيان الختامي للاجتماع الذي عُقِد يومي 18 و19 يوليو الماضي، تحت عنوان «بيان مشترك لقيادات المؤسسة العسكرية للجيش الليبي»، الذي شارك فيه كل من رئيس الأركان التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، ورئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وعدد من مديري الإدارات والهيئات العسكرية.

مخرجات اجتماع لجنة (5+5) في طرابلس
وأعلن المشاركون في الاجتماع رفضهم «التام والمطلق لعودة الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد» واتفاقهم على «الشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية»، مشددين على «نبذهم العنف ودعمهم الكامل مدنية الدولة وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية»، مشيرين إلى أنهم ناقشوا «ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية».

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع التالي للجنة العسكرية المشتركة وقادة الجيش الليبي في مدينة بنغازي بعد أسبوع من اجتماع طرابلس وفق ما أعلن المركز الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة لكن ذلك لم يحدث وتأجل الاجتماع دون توضيح أسباب التأجيل.

عناصر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية أمام مقر اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت، الأربعاء 10 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)
عناصر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية أمام مقر اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في سرت، الأربعاء 10 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماسك يبيع أسهما من «تسلا» تحسبا لخسارة معركته مع «تويتر»

ماسك يبيع أسهما من «تسلا» تحسبا لخسارة معركته مع «تويتر»
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن زوجة شقيق الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن زوجة شقيق الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل ...
البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما

البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما
شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي

شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي
الجزائر: السجن لمؤثرين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال

الجزائر: السجن لمؤثرين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال
«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب

«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب
قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار

قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين

«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»

«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»
خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع

خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب بالاعتمادات

نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب ...
«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة الخبز بالمدينة

«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السفير الهولندي يلتقي نوابا في بنغازي.. ويزور مقر النهر الصناعي
السفير الهولندي يلتقي نوابا في بنغازي.. ويزور مقر النهر الصناعي
دراسة: إنترنت الهاتف المحمول في ليبيا الأرخص أفريقيا
دراسة: إنترنت الهاتف المحمول في ليبيا الأرخص أفريقيا
ترحيب أميركي باستئناف الرحلات بين مصر وطرابلس
ترحيب أميركي باستئناف الرحلات بين مصر وطرابلس
في ذكرى استهداف موكبها.. البعثة الأممية: ملتزمون بخدمة الشعب الليبي
في ذكرى استهداف موكبها.. البعثة الأممية: ملتزمون بخدمة الشعب ...
المنفي يبحث احتياجات كاباو
المنفي يبحث احتياجات كاباو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
المزيد
لجنة «5+5» تجتمع في سرت بحضور وفد من البعثة الأممية
لجنة «5+5» تجتمع في سرت بحضور وفد من البعثة الأممية...
تقرير أميركي: كيف تستطيع ليبيا استعادة سمعتها كدولة منتجة للنفط؟
تقرير أميركي: كيف تستطيع ليبيا استعادة سمعتها كدولة منتجة ......
«الهلال الأحمر» تسلم كمية من المشغلات إلى مصرف الدم في مصراتة
«الهلال الأحمر» تسلم كمية من المشغلات إلى مصرف الدم في ......
المنفي يبحث احتياجات كاباو
المنفي يبحث احتياجات كاباو...
في ذكرى استهداف موكبها.. البعثة الأممية: ملتزمون بخدمة الشعب الليبي
في ذكرى استهداف موكبها.. البعثة الأممية: ملتزمون بخدمة الشعب......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط