Atwasat

تقرير أميركي: كيف تستطيع ليبيا استعادة سمعتها كدولة منتجة للنفط؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 04:29 مساء
تقرير أميركي: كيف تستطيع ليبيا استعادة سمعتها كدولة منتجة للنفط؟
حقل الفيل النفطي. (أرشيفية: الإنترنت).
alwasat radio

اعتبر تقرير «أويل برايس» الأميركي أن استعادة سمعة ليبيا كدولة منتجة ومصدرة للنفط يتطلب الاستثمار بكثافة في بنيتها التحتية وليس التغلب على مشاكلها السياسية فقط. 

وتوقف إنتاج النفط الليبي مع الأزمة السياسية التي تفاقمت هذا العام بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2021؛ حيث تحاول البلاد الآن زيادة إنتاجها من الخام خلال الصيف وفق «أويل برايس».

ومع استمرار الطلب العالمي بقوة واستمرار ارتفاع أسعار النفط، حاولت ليبيا مرارًا وتكرارًا تحقيق الاستقرار في إنتاجها، غير أن مجموعة كبيرة من التحديات وقفت في طريق الانتعاش في السنوات الأخيرة، والآن لدى ليبيا فرصة لاستعادة لقبها كمنتج أفريقي رئيسي للنفط.

إنتاج النفط الليبي 1.2 مليون برميل
والأسبوع الماضي بلغ إنتاج النفط الليبي مستويات لم يشهدها منذ مطلع أبريل إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا وفقًا لوزير النفط والغاز محمد عون، وقبل ذلك انخفض الإنتاج إلى النصف بسبب حصار من قبل المتظاهرين.

واشتد الصراع إلى حد كبير بين الحكومتين المتعارضتين في البلاد؛ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، حيث يدعي كلا الرجلين السياسيين أنهما يملكان الشرعية. وبعد صفقة غير معلنة - حسب الموقع الأميركي - جرى رفع حالة القوة القاهرة يوم 15 يوليو عن حقول النفط ومحطات التصدير في البلاد لينتهي الحصار الذي بدأ في أبريل.

وكانت هذه أخبارًا مهمة لبلد واجه سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية وسط أمل كبير بزيادة الإنتاج من قبل ليبيا والدول الأخرى، إذ يدفع النقص العالمي في موارد المحروقات الحكومات إلى إيجاد مصادر بديلة لضمان أمن الطاقة لديها. وبالإضافة إلى ذلك فإن استقرار صناعة النفط الليبية من شأنه أن يساعد الدولة على تحسين اقتصادها وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في وقت يشهد تضخمًا مرتفعًا.

- شركة مليتة تعلن استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بحقل الفيل النفطي
- وزارة النفط والغاز تعلق على إعلان «القوة القاهرة» في حقل الفيل
- مؤسسة النفط تعلن «القوة القاهرة» على حقل الفيل النفطي

وجاء الارتفاع في الإنتاج عقب تعيين فرحات بن قدارة رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة ليحل محل مصطفى صنع الله. وقد رحبت العديد من شركات النفط بالمسؤول الجديد بما في ذلك شركة «زلاف» ليبيا للنفط والغاز، وشركة الزويتينة للنفط، و«أكاكوس» للنفط ومليتة للنفط والغاز وسرت للنفط، وشركة «رأس لانوف» وقد ساعد هذا في اعتبار التعيين أكثر شرعية في صناعة الطاقة.

ليبيا تواجه تحديات سياسية واقتصادية
وعلى الرغم من الزيادة الأخيرة في إنتاج النفط لا تزال ليبيا تواجه تحديات سياسية واقتصادية كبيرة والتي كانت أحد العوامل التي حفزت الاحتجاجات الشعبية. إذ يواجه العديد من الليبيين ظروفًا معيشية سيئة مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وقلة فرص العمل، كما أن هناك انقطاعًا منتظمًا للتيار الكهربائي.

ورأى التقرير الأميركي أنه فيما يتعلق بصناعة النفط الليبية، فإن أمامها الكثير من العمل إذا أرادت استعادة قوتها السابقة؛ إذ جرى إهمال البنية التحتية النفطية في البلاد خلال عقد من الصراع السياسي على السلطة منذ الإطاحة بمعمر القذافي في العام 2011.

ففي العام الماضي أصبحت آثار عدة سنوات من الفشل في تمويل صيانة البنية التحتية للطاقة واضحة فعندما بدأ تسرب خطوط الأنابيب والنفط انخفض الإنتاج بسبب الحاجة إلى إصلاح الأجزاء الحيوية، وكشفت وفيات المنصات البحرية عن فشل آخر. وفي ديسمبر 2021 لقي أربعة تونسيين مصرعهم على منصة بحرية في ليبيا بعدما انهارت.

كما أدى الافتقار المستمر إلى الصيانة على المرافق الساحلية والصحراوية إلى جعلها غير مجهزة لعمليات النفط الجديدة. وبالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالسلامة فإن تسرب خطوط الأنابيب في ليبيا أمر شائع، وغالبًا ما يجبر شركات النفط على إيقاف الإنتاج.

وفي يناير 2021، جرى إغلاق خط أنابيب في ميناء السدر النفطي، مع خسارة إنتاج يبلغ حوالي 200 ألف برميل يوميًا لمدة أسبوع تقريبًا. ومع أن ليبيا تمتلك إمكانات نفطية ضخمة، إلا أن بنيتها التحتية تتطلب استثمارات كبيرة لجعلها تصل إلى نقطة التحول.

النفط الليبي وإجراءات السلامة غير الفعالة
وتشير إجراءات السلامة غير الفعالة إلى أن العاملين في عمليات النفط الليبية يحتاجون إلى تدريب أكبر وكل هذا بالطبع ثانوي لإيجاد حل طويل الأمد للانقسامات السياسية في البلاد.

ويرى التقرير الأميركي أن التغيير في قيادة المؤسسة الوطنية للنفط يجلب التفاؤل إلى صناعة ابتليت بالتحديات السياسية والمالية، في حين لا يتفق الجميع مع تعيين بن قدارة فإن التغيير يمكن أن ينشط القطاع لجلب استثمارات أكبر. بينما ليبيا لديها إمكانات كبيرة لزيادة إنتاجها النفطي في وقت يرتفع فيه الطلب والأسعار، فإنها بحاجة ماسة إلى إصلاح بنيتها التحتية المتقادمة إذا أرادت الحفاظ على عملياتها النفطية دون مزيد من التعطيل، وفق الموقع الأميركي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماسك يبيع أسهما من «تسلا» تحسبا لخسارة معركته مع «تويتر»

ماسك يبيع أسهما من «تسلا» تحسبا لخسارة معركته مع «تويتر»
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن زوجة شقيق الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن زوجة شقيق الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل ...
البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما

البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما
شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي

شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي
الجزائر: السجن لمؤثرين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال

الجزائر: السجن لمؤثرين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال
«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب

«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب
قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار

قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين

«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»

«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»
خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع

خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب بالاعتمادات

نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب ...
«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة الخبز بالمدينة

«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السفير الهولندي يلتقي نوابا في بنغازي.. ويزور مقر النهر الصناعي
السفير الهولندي يلتقي نوابا في بنغازي.. ويزور مقر النهر الصناعي
دراسة: إنترنت الهاتف المحمول في ليبيا الأرخص أفريقيا
دراسة: إنترنت الهاتف المحمول في ليبيا الأرخص أفريقيا
ترحيب أميركي باستئناف الرحلات بين مصر وطرابلس
ترحيب أميركي باستئناف الرحلات بين مصر وطرابلس
في ذكرى استهداف موكبها.. البعثة الأممية: ملتزمون بخدمة الشعب الليبي
في ذكرى استهداف موكبها.. البعثة الأممية: ملتزمون بخدمة الشعب ...
المنفي يبحث احتياجات كاباو
المنفي يبحث احتياجات كاباو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
المزيد
لجنة «5+5» تجتمع في سرت بحضور وفد من البعثة الأممية
لجنة «5+5» تجتمع في سرت بحضور وفد من البعثة الأممية...
تقرير أميركي: كيف تستطيع ليبيا استعادة سمعتها كدولة منتجة للنفط؟
تقرير أميركي: كيف تستطيع ليبيا استعادة سمعتها كدولة منتجة ......
«الهلال الأحمر» تسلم كمية من المشغلات إلى مصرف الدم في مصراتة
«الهلال الأحمر» تسلم كمية من المشغلات إلى مصرف الدم في ......
المنفي يبحث احتياجات كاباو
المنفي يبحث احتياجات كاباو...
في ذكرى استهداف موكبها.. البعثة الأممية: ملتزمون بخدمة الشعب الليبي
في ذكرى استهداف موكبها.. البعثة الأممية: ملتزمون بخدمة الشعب......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط