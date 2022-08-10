«الهلال الأحمر» تسلم كمية من المشغلات إلى مصرف الدم في مصراتة

مصراتة - بوابة الوسط: أحمد التومي

سلم فرع جمعية الهلال الأحمر في مصراتة، مساء اليوم الأربعاء، كمية من المشغلات الخاصة بفصل صفائح الدم إلى مصرف الدم في المدينة تكفي لمدة شهر، على ما أفاد مدير فرع الجمعية.

وقال مدير فرع جمعية الهلال الأحمر في مصراتة، فتحي الشيباني في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن مصرف الدم بالمدينة يعاني من نقص المشغلات، ما أدى إلى تزايد حالات وفاة مرضى الأورام والكلى خلال الأسابيع الأخيرة في المدينة.

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ويعاني مصرف الدم في مصراتة منذ بداية العام الجاري من نقص المشغلات الخاصة بعملية فصل صفائح الدم، وسبق أن وجهت إدارته نداءات إلى الحكومة ووزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي لتوفير المشغلات لكن دون استجابة من الجهات المسؤولة حسب وصفهم.