المنفي يبحث احتياجات كاباو

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع ممثلين عن أعيان وحكماء مدينة كاباو، احتياجات البلدية في المجالات كافة، وحلحلة بعض العراقيل التي تواجهها.

وأكد المنفي ضرورة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، مشددًا على أهمية تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، معتبرًا أن «الأعيان والحكماء والمشائخ جزء لا يتجزأ من مشروع المصالحة الوطنية»، الذي أطلقه المجلس الرئاسي من أجل تحقيق السلام بين الليبيين كافة، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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بدورهم، أكد الأعيان والحكماء «دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي في المحافظة على استقرار البلاد، والعبور بها إلى بر الأمان، ولا سيما مشروع المصالحة الوطنية»، حسب البيان.