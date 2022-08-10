ترحيب أميركي باستئناف الرحلات بين مصر وطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين طرابلس ومصر بعد اتفاقات مماثلة مع عواصم إقليمية أخرى.

وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر»: «نحن نشجع وندعم جميع الجهود الرامية إلى تسهيل السفر الآمن وإعادة اندماج ليبيا في الاقتصاد الإقليمي».

ووصلت، أمس الثلاثاء، أولى رحلات شركة «مصر للطيران» مطار معيتيقة الدولي، بعد توقف دام سبع سنوات، وفق ما أعلن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات ليبيا.

- وصول أولى رحلات «مصر للطيران» مطار معيتيقة بعد توقف 7 سنوات

ماذا قالت «مصر للطيران»؟

وذكرت إدارة مطار معيتيقة في بيان، أن الطائرة وصلت في تمام الساعة 11 صباحًا (بتوقيت طرابلس) وكان في استقبالها مدير عام مطار معيتيقة، لطفي الطبيب، ومدير مديرية أمن منفذ المطار، ورؤساء بعض الجهات الرقابية والشركات بالمطار.

ويوم الأحد، أعلنت شركة «مصر للطيران» بدء تسيير سلسلة من الرحلات «الخاصة» بين مطاري «معيتيقة» وشرم الشيخ الدوليين، اعتبارا من 7 أغسطس الجاري. ومن المقرر أن تستمر هذه الرحلات حتى 11 أكتوبر المقبل؛ لنقل عدد من مجموعات السياح الليبيين إلى مدينة شرم الشيخ، حسب شركة مصر للطيران.