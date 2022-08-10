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دراسة: إنترنت الهاتف المحمول في ليبيا الأرخص أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 03:16 مساء
دراسة: إنترنت الهاتف المحمول في ليبيا الأرخص أفريقيا
موظف في شركة ليبيا للاتصالات والتقنية. (الإنترنت)
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 صنف تقرير دولي ليبيا كأرخص أسعار بيانات الهاتف المحمول في أفريقيا؛ إذ يبلغ متوسط تكلفة 1 غيغابايت من الإنترنت 0.61 دولار. 

جاء ذلك في دراسة أصدرتها منصة «كيبل» البريطانية المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات الحديثة سعت من خلالها إلى معرفة تكلفة 1 غيغابايت من الإنترنت عبر 222 دولة. ومع ذلك على الرغم من كون الأسعار الأرخص في القارة الأفريقية تحتل ليبيا المرتبة 40 عالميًا.

ليبيا تخطت عديد الدول الكبرى
وتخطت ليبيا عديد الدول الكبرى من حيث التكلفة على غرار المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية علمًا بأن هذه الدول تمتلك بنى تحتية ومقومات أفضل. أما الدول الأخرى التي تحتل مرتبة متقدمة في القارة فهي الصومال، 0.63 دولار، والمغرب 0.69 دولار، ونيجيريا 0.71 دولار لكل 1 غيغابايت.

لكن الأراضي الفلسطينية المحتلة التي لديها متوسط تكلفة أقل من 1 غيغابايت في العالم بسعر 0.04 دولار، أرخص 15 مرة من أرخص الدول في أفريقيا. وفي الوقت نفسه فإن خمسة من الدول العشر التي لديها أغلى خطوط إنترنت الهاتف المحمول في العالم تقع أيضًا في أفريقيا جنوب الصحراء.

الدول الخمس هي سانت هيلينا، حيث يبلغ سعر أغلى 1 غيغابايت 41.06 دولار أميركي، تليها ساو تومي وبرينسيبي حيث تبلغ تكلفة 1 غيغابايت 29.49 دولار، وبوتسوانا 15.55 دولار، وتوغو 12.94 دولار وسيشيل 12.66 دولار.

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وقال محلل اتصالات المستهلك في موقع «كيبل»، دان هودل، «في الطرف الأكثر تكلفة من القائمة، لدينا دول تمتلك بنية تحتية سيئة، ولكن أيضا يكون فيها الاستهلاك ضئيلًا للغاية، وغالبا ما يشتري الأشخاص حزم بيانات لا تزيد على عشرات الميغابايت في المرة الواحدة».

ويشير تعليق هودل إلى أهمية تقليل تكلفة أسعار إنترنت الهاتف المحمول للأفارقة بشكل كبير فإذا استمر الطلب على بيانات الهاتف المحمول في الزيادة فمن المحتمل جدا أن تشهد القارة مزيد الاستثمار في البنية التحتية من قبل شركات الاتصالات وشركات التكنولوجيا الكبرى، مما سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض أسعار الإنترنت.

565 مليون شخص عدد مستخدمي الإنترنت في أفريقيا
وعلى الرغم من أن البيانات الواردة من «ستاتيستا» تظهر أن عدد مستخدمي الإنترنت في أفريقيا ارتفع إلى 565 مليونا في العام 2022، أي ستة أضعاف ما كان عليه في العام 2010، فإن معدل انتشار الإنترنت في القارة حتى ديسمبر 2021 لا يزال 43.1% فقط، أي أقل بأكثر من 20 نقطة مئوية من المتوسط العالمي البالغ 66.2%.

ومع تزايد استخدام الهواتف الذكية في القارة أيضا، يمكن أن تساعد بيانات الهاتف المحمول الأرخص القارة على اتخاذ خطوات كبيرة في الحصول على قدم المساواة مع بقية العالم من حيث استخدام الإنترنت.

وتظهر آخر البيانات الإحصائية أن عدد مستخدمي الإنترنت في ليبيا ارتفع بنسبة 76.2% خلال السنوات العشر الماضية، من 877 ألف مستخدم العام 2012 إلى 3.7 مليون مستخدم حتى فبراير الماضي، بما يمثل 49.6% من عدد السكان حسب منصة «سلايد شير» الأميركية. كما أن عدد مستخدمي الإنترنت ازداد بنسبة 10.1% خلال العام الأخير، بواقع 320 ألف شخص.

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