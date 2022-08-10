مصر: السجن 10 سنوات لخاطف شخص بعد تسفيره إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن غيابيًا عشر سنوات لمتهم بخطف شخص بعد تسفيره إلى ليبيا.

وبينت تحريات ضباط مكافحة الهجرة بمديرية أمن مطروح المصرية أن المتهم اتفق مع المجني عليه على تسفيره إلى دولة ليبيا بطريق شرعي، وحال استقلاله سيارة باتجاه مدينة زليتن استوقفته مجموعة من الأشخاص المجهولين، واحتجزوه لمدة شهر، وطلبوا منه مبلغًا ماليًا مقابل إطلاقه، مشيرًا إلى أنهم حصلوا على المبلغ المالي وقاموا بإطلاقه.