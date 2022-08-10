الحويج يوجه «الجمارك» بالإفراج عن السيارات المستوردة التي تزيد أعمارها على 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اليوم الأربعاء، مصلحة الجمارك بالإفراج عن السيارات المستوردة التي تزيد أعمارها على عشر سنوات المقررة بأحكام المادة 3 من قرار الوزير رقم 359 لسنة 2021 م بشأن تحديد قوائم السلع المحظورة والمقصور تصديرها واستيرادها.

إفراج عن السيارات المستوردة

وفي يناير الماضي، وجه الحويج، مصلحة الجمارك الليبية بالإفراج عن السيارات المستوردة التي تزيد أعمارها على عشر سنوات، لمدة ستة أشهر. وجاء القرار وفق كتاب من وزير الاقتصاد إلى مدير عام مصلحة الجمارك.

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وأوضح الحويج في القرار السابق أن هذا الإجراء يأتي مراعاةً للأسر ذوي الدخل المحدود، وحرصا على السياسات الاقتصادية القائمة على عدالة المنافسة ومنع الاحتكار ولدواعي المصلحة العامة.