«الأمن الداخلي» يعلن تطورا جديدا في قضية الفساد بمستشفى السكري بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الأمن الداخلي، اليوم الأربعاء، إحالة عناصر نسائية عاملة بمستشفى السكري والغدد الصماء في العاصمة طرابلس إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن الإحالة جاءت بعد التحقيق فيما نسب لهن من «جرائم فساد وتلاعب بالأدوية»، وذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ضبط تسعة مسؤولين بمستشفى السكري في طرابلس

جاء ذلك بعد أسبوع من إعلان الأمن الداخلي ضبط تسعة مسؤولين متهمين بوقائع فساد مالي وإداري في المستشفى، مشيرا في بيان إلى أن المتهمين تسببوا في تلف كميات كبيرة من الأدوية بمخازن المستشفى نتيجة الإهمال «والسعي وراء المكاسب غير الشرعية».

- ضبط 9 مسؤولين في مستشفى السكري طرابلس بتهمة الفساد المالي

والمسؤولون هم «مدير إدارة الصيدلة، ورئيس قسم المختبرات، ومدير عام المستشفى، ومساعد المدير، والمراقب المالي، ومدير إدارة المعدات، ومسؤول شركة جمانة لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، ومدير مستوصف الحشان الجنوبي، ورئيس قسم العلاج الطبيعي»، وفق البيان الذي لفت إلى إحالتهم لمكتب النائب العام.