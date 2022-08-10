استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات الثلاثاء.



وبقى سعر صرف الدولار عند 4.87 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 5.88 دينار، ومتوسط سعر اليورو عند 4.97 دينار.

استقرار العملات العربية مقابل الدينار

وثبتت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.29 دينار، و1.32 دينار، و1.54 دينار على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، واليوان الصيني الذي سجل 0.72 دينار.