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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 10:38 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر على ساحل مصراتة، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر على ساحل شحات مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
- الرياح شمالية غربية بوجه عام، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 28 و29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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