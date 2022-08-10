أحوال الطقس اليوم: أجواء صيفية في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية على معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، استمرار تأثر المناطق الساحلية برطوبة عالية نسبيا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية، وبين 34 و37 درجة مئوية على مناطق الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.