استعراض عسكري لقوات داعمة لحكومة باشاغا في مصراتة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أجرت قوات تسمى «اللواء 217»، الداعم لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، استعراضًا عسكريًا، في ضواحي مدينة مصراتة اليوم الثلاثاء.

ونشرت صفحة الحكومة التابعة لباشاغا صورًا تظهر أرتالاً عسكرية قالت إنها «استعراض اللواء 217 قوة حماية الشرعية الداعم للحكومة الليبية».

وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي جانبًا من الاستعراض العسكري، وقالت إن اللواء الذي يقوده العقيد سالم جحا «يضم 85 كتيبة من مدينة مصراتة».

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وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، شهد ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، احتفالية لمناسبة الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي حضرها المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد، وقادة الأركان والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية للجيش.

وتخلل الحفل عروض عسكرية لوحدات الجيش، وكلمات لكل من رئيس الأركان الفريق محمد الحداد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة والقائد الأعلى للجيش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أكدوا خلالها وحدة المؤسسة العسكرية ودورها في حماية الأمن القومي الليبي.

شعار «اللواء 217»، الداعم لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من استعراض قوات لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا. الثلاثاء 9 أغسطس 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من استعراض قوات لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا. الثلاثاء 9 أغسطس 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من استعراض قوات لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا. الثلاثاء 9 أغسطس 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)