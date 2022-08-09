شاهد في «هذا المساء»| 82 عاما: جيش يتوحد.. ووطن يتشظى

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، الضوء على مشاهد من الاحتفال بالذكرى الـ82 لتأسيس الجيش الليبي، والذي شهد احتفالية في ميدان الشهداء بطرابلس بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبا المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق ركن أول محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وعدد من الوزراء، وضباط الجيش، والبعثات الدبلوماسية لدى ليبيا.

في المقابل، شهدت ضواحي مدينة مصراتة استعراضًا عسكريًا لقوات داعمة لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، بالمناسبة نفسها، وفق صور وفيديوهات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وألقت الحلقة الضوء على ملابسات تأسيس الجيش الليبي، قبل 82 عامًا، في التاسع من أغسطس العام 1940، وذلك في الأراضي المصرية، إبان فترة الحرب العالمية الثانية.

وإزاء المشهد المنقسم حاليًا، عسكريًا وسياسيًا، حاول البرنامج تقديم قراءة للواقع ومستقبل توحيد المؤسسة العسكرية، وذلك من خلال مناقشة كل من: المحلل السياسي فرج فركاش والمهتم بالشأن السياسي عبدالله الديباني والمحلل السياسي خالد الترجمان.