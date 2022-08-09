في الذكرى 82 لتأسيسه..صدور قرارات ترقية لضباط وضباط صف والموظفين المدنيين بالجيش

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، اليوم الثلاثاء، قرارات الترقية لمنتسبي الجيش الليبي من ضباط وضباط الصف والموظفين المدنيين، وذلك لمناسبة الذكرى الـ82 لتأسيس الجيش الليبي.

وأوضح المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة أن قرارات الترقية شملت «الضباط، كل إلى الرتبة التي تلي رتبتهم الحالية، وحسب الاستحقاق» و«اعتماد قرار تعيين طلبة الكليات العسكرية ضباطًا بالجيش الليبي» و«ترقيات ضباط الصف من رتبة (ر ع س) إلى (ر ع و).

وأضاف المكتب الإعلامي، عبر صفحة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي على «فيسبوك»، أن قرارات الترقية شملت أيضًا المناصب الوظيفية والموظفين المدنيين.

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احتفالية لمناسبة الذكرى 82 لتأسيس الجيش في طرابلس

وشهد ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، مساء اليوم، احتفالية لمناسبة الذكرى 82 لتأسيس الجيش اليبي حضرها المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، وقادة الأركان والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية للجيش.

وتخلل الحفل عروض عسكرية لوحدات الجيش، وكلمات لكل من رئيس الأركان الفريق محمد الحداد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة والقائد الأعلى للجيش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أكدوا خلالها وحدة المؤسسة العسكرية ودورها في حماية الأمن القومي الليبي.