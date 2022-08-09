شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي

القاهرة - بوابة الوسط

عرضت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الثلاثاء، آخر أخبار السيولة، ومن ضمنها إعلان فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي وصول شحنة سيولة إلى مطار أوباري بقيمة 25 مليون دينار، جرى توزيعها بواقع 10 ملايين دينار لمصرف التجاري الوطني، و8 ملايين دينار لمصرف الجمهورية و7 ملايين دينار لمصرف شمال أفريقيا.

كما وصلت شحنة سيولة إلى مطار مدينة غات بقيمة 15 مليون دينار، خُصصت منها 10 ملايين دينار للمصرف التجاري الوطني وخمسة ملايين دينار لمصرف شمال أفريقيا.

أولى رحلات «مصر للطيران» تصل إلى مطار معيتيقة بعد توقف 7 سنوات

وألقى البرنامج الضوء على وصول أولى رحلات شركة مصر للطيران مطار معيتيقة الدولي، اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام 7 سنوات، وفقما أعلن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا.

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وذكر مطار معيتيقة، في بيان، أن الطائرة وصلت في تمام الساعة 11 صباحًا (بتوقيت طرابلس) وكان في استقبالها مدير عام مطار معيتيقة لطفي لطفي الطبيب، ومدير مديرية أمن منفذ المطار، ورؤساء بعض الجهات الرقابية والشركات بالمطار.

ليبيا ضمن الدول الأضعف في مؤشر الأمن الغذائي للعام 2022

وتحدثت الحلقة عن ترتيب ليبيا ضمن الدول الأضعف في مؤشر الأمن الغذائي للعام 2022، حيث تصدرت الإمارات الدول العربية في المؤشر، وقطر في المرتبة الثانية عربيًا، ثم البحرين، وعمان في المرتبة الرابعة، والجزائر في المرتبة الخامسة، والسعودية في المرتبة السادسة، والكويت سابعًا عربيًا، والمغرب في المرتبة الثامنة، وتونس في المرتبة التاسعة، والأردن عاشرًا.

أما الدول الأضعف، تحتل الصومال قائمة الأكثر ضعفًا بين الدول العربية، يليها السودان، ثم اليمن وموريتانيا، وبعدها سورية وجيبوتي، ثم ليبيا.