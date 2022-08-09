Atwasat

الخطوط الأفريقية تناقش زيادة رحلاتها إلى القاهرة وسبها وإعادة تشغيل خط بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 06:33 مساء
الخطوط الأفريقية تناقش زيادة رحلاتها إلى القاهرة وسبها وإعادة تشغيل خط بنغازي
الاجتماع الدوري الرابع للعام 2022 لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية، الثلاثاء، 9 أغسطس 2022. (شركة الخطوط الأفريقية)
alwasat radio

ناقش مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية برئاسة أحمد الأمين، خلال اجتماعه الدوري الرابع للعام 2022، الذي عُقِد صباح اليوم الثلاثاء، بحضور كافة الأعضاء، زيادة عدد الرحلات الجوية إلى كل من القاهرة وبنغازي وسبها.

وقالت شركة الخطوط الجوية الأفريقية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة زيادة عدد الرحلات لسبها لتصبح رحلتين أسبوعيًا (معيتيقة - سبها) لتذليل مشاق السفر على أهلنا في الجنوب».

وأضافت شركة الخطوط الجوية الأفريقية أن مجلس الإدارة ناقش أيضًا «إعادة تشغيل خط (معيتيقة - بنغازي) بواقع رحلتين أسبوعيًا»، منوهًا بأنه «سيجري أيضاً زيادة رحلات (معيتيقة - القاهرة) ليصبح الإجمالي 5 رحلات أسبوعيًا حيث سيبدأ التنفيذ منتصف الشهر الجاري».

- «الخطوط الأفريقية» تسدد ديونها المستحقة لتونس ومصر وتركيا وبلغاريا
- «الخطوط الأفريقية» تستعين بخبراء دوليين لإنقاذ الشركة
- تخصيص أكثر من 90 مليون دينار لصيانة طائرات الخطوط الليبية والأفريقية

سداد الديون المستحقة على طائرات الخطوط الأفريقية
وأعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، في مارس الماضي، دفع جميع الديون المستحقة على طائراتها المتوقفة بمطارات تونس ومصر وتركيا وبلغاريا منذ سنوات. وأفادت في بيان بتسديد الديون لطائرة «إيرباص 5A-ONI» المتوقفة في بلغاريا منذ 2016، وهي حاليًا بانتظار دخولها للصيانة حسب الموعد المجدول.

وأضافت أنها سددت أيضًا المبالغ المستحقة على طائرة «إيرباص 5A-ONS» والرابضة في مطار صبيحة بتركيا لإجراء الفحوصات منذ 2020، إضافة إلى تسديد ديون طائرة «إيرباص 5A-OND»، المتوقفة في مطار المنستير منذ 2020.

كما سددت الشركة، وفق البيان، جميع مستحقات طائرة «إيرباص 5A-ONR» المتوقفة في مطار القاهرة منذ 2021، وبذلك تكون قد أنهت أزمة الديون، متعهدة بالعودة لسابق عهدها قريبًا للتحليق فوق أوروبا.

الاجتماع الدوري الرابع للعام 2022 لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية، الثلاثاء، 9 أغسطس 2022. (شركة الخطوط الأفريقية)
الاجتماع الدوري الرابع للعام 2022 لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية، الثلاثاء، 9 أغسطس 2022. (شركة الخطوط الأفريقية)
الاجتماع الدوري الرابع للعام 2022 لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية، الثلاثاء، 9 أغسطس 2022. (شركة الخطوط الأفريقية)
الاجتماع الدوري الرابع للعام 2022 لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية، الثلاثاء، 9 أغسطس 2022. (شركة الخطوط الأفريقية)
الاجتماع الدوري الرابع للعام 2022 لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية، الثلاثاء، 9 أغسطس 2022. (شركة الخطوط الأفريقية)
الاجتماع الدوري الرابع للعام 2022 لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية، الثلاثاء، 9 أغسطس 2022. (شركة الخطوط الأفريقية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»

«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»
خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع

خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني

«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني
«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر السينمائي»

«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر...
بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022

بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022
مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا

مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما

«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»

بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب بالاعتمادات

نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب ...
النجم الليبي كمال القرقني يتألق مجددا باقتناص فضية بطولة «تامبا برو» لبناء الأجسام

النجم الليبي كمال القرقني يتألق مجددا باقتناص فضية بطولة «تامبا برو» لبناء ...
«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة الخبز بالمدينة

«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة ...
عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى

عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى
حول المرآة

حول المرآة
الكيلاني توجه بإجراء «دراسة عاجلة» عن حالات الانتحار في ليبيا

الكيلاني توجه بإجراء «دراسة عاجلة» عن حالات الانتحار في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الإمداد الطبي: مشغلات غسيل كلى من الوسطى إلى المنطقة الجنوبية
الإمداد الطبي: مشغلات غسيل كلى من الوسطى إلى المنطقة الجنوبية
عقيلة صالح يطالب بعدم الاعتداد بتعيينات حكومة الدبيبة للسفراء الجدد
عقيلة صالح يطالب بعدم الاعتداد بتعيينات حكومة الدبيبة للسفراء ...
السفارة الأميركية و«أفريكوم» تتطلعان إلى دعم التقدم المستمر لإعادة توحيد الجيش الليبي
السفارة الأميركية و«أفريكوم» تتطلعان إلى دعم التقدم المستمر ...
ضبط أدوية منتهية الصلاحية تباع بعدد من الصيدليات في سرت
ضبط أدوية منتهية الصلاحية تباع بعدد من الصيدليات في سرت
الخطوط الأفريقية تناقش زيادة رحلاتها إلى القاهرة وسبها وإعادة تشغيل خط بنغازي
الخطوط الأفريقية تناقش زيادة رحلاتها إلى القاهرة وسبها وإعادة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
المزيد
الدبيبة في ذكرى تأسيس الجيش: أدعو من يلوح بالحرب أن يتعلم من تجارب الماضي
الدبيبة في ذكرى تأسيس الجيش: أدعو من يلوح بالحرب أن يتعلم من......
المنفي: نريد إزالة التشوهات البنيوية في الجيش.. والتشكيلات المسلحة لا تغني عن قيادة موحدة
المنفي: نريد إزالة التشوهات البنيوية في الجيش.. والتشكيلات ......
انطلاق الاحتفال بالذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس
انطلاق الاحتفال بالذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي في طرابلس...
الخطوط الأفريقية تناقش زيادة رحلاتها إلى القاهرة وسبها وإعادة تشغيل خط بنغازي
الخطوط الأفريقية تناقش زيادة رحلاتها إلى القاهرة وسبها ......
ضبط أدوية منتهية الصلاحية تباع بعدد من الصيدليات في سرت
ضبط أدوية منتهية الصلاحية تباع بعدد من الصيدليات في سرت...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط