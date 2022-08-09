مفوضية الانتخابات تختتم البرنامج التدريبي حول رصد العنف ضد المرأة

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الثلاثاء البرنامج التدريبي «رصد العنف الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد المرأة في الانتخابات»، الذي نظمته المفوضية بمركز التدريب بمقر المفوضية.

حضر ختام الدورة أعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رباب حلب، وأبوبكر مرده. وجرى تنظيمها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وفق بيان المفوضية.

منصة لرصد العنف الموجه ضد المرأة في الانتخابات

ويوم الأحد، أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فعاليات برنامجها التدريبي حول «رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات في ليبيا»، وذلك تمهيدًا لإطلاق منصة لرصد العنف الموجه ضد المرأة في الانتخابات، وفق ما أعلنته المفوضية عبر موقعها على الإنترنت.

وقالت عضوة مجلس إدارة المفوضية رباب حلب، خلال كلمتها في افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي إن البرنامج «هو نتاج لعديد البرامج والاجتماعات وحلقات النقاش، التي نظمتها وحدة دعم المرأة بالمفوضية مع مختصين، وخبرات وطنية وإقليمية في هذا المجال استعرضوا خلالها منهجيات وخطط عمل، رصدت عينات ونماذج من العنف والجرائم الإلكترونية، الموجهة ضد المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي».

من ختام البرنامج التدريبي حول «رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات في ليبيا». (مفوضية الانتخابات)