Atwasat

اجتماع بحضور المنفي والدبيبة والكبير.. المطالبة بخطة واقعية تصل بإنتاج النفط لـ«2 مليون» برميل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 02:49 مساء
اجتماع بحضور المنفي والدبيبة والكبير.. المطالبة بخطة واقعية تصل بإنتاج النفط لـ«2 مليون» برميل
المنفي والدبيبة خلال اجتماع لمناقشة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بمقر مجلس الوزراء، 9 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

عُقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع لمتابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط، حيث طالب الحضور بخطة واقعية تصل بالإنتاج لمليوني برميل يوميا.

ضم الاجتماع، الذي عُقِد بمقر رئاسة مجلس الوزراء، كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ورئيس اللجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب عمر تنتوش، ووزراء المالية خالد المبروك والنفط والغاز محمد عون، والتخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

كما ضم الاجتماع رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وأعضاء لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 154 للعام 2022.

استقرار المؤسسة الوطنية للنفط وزيادة الإنتاج
وناقش المجتمعون متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة، والتعرف إلى الخطوات الفعلية وأثرها في استقرار المؤسسة وزيادة الإنتاج. وقدمت اللجنة عرضا يفصح بشكل شفاف عن المبالغ المصروفة، ويوضح خطوات التنفيذ والملاحظات الفنية والإدارية الواردة، بشأن عمل المؤسسة وخطتها.

- مؤسسة النفط تدعو مركز التدريب بالزاوية إلى التواصل مع بيوت الخبرة العالمية 
- صنع الله: قطاع النفط وفر أكثر من 230 مليار دولار لخزينة ليبيا منذ 2011
- بن قدارة يلغي قرار تشكيل لجان متابعة لشركات الواحة ومليتة و«أكاكوس» وزلاف

وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط، وضرورة وجود نظام الحوكمة بالمؤسسة، وكذلك إعداد خطة متوسطة وطويلة للقطاع، تساهم في استقرار الإنتاج وزيادته، مشددين على ضرورة وجود خطة واقعية، حتى يصل الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا، وبارك الحضور الجهود المبذولة، التي أسهمت في عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل الإقفال، بما يتجاوز 1.2 مليون برميل يوميا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن المصرف المركزي إقرار ترتيبات مالية طارئة وموقتة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بمبلغ 34.3 مليار دينار في 16 أبريل الماضي، صُرف منها 15 مليار دينار.

اجتماع لمناقشة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بمقر مجلس الوزراء، 9 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع لمناقشة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بمقر مجلس الوزراء، 9 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير خلال اجتماع لمناقشة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بمقر مجلس الوزراء، 9 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير خلال اجتماع لمناقشة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بمقر مجلس الوزراء، 9 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع لمناقشة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بمقر مجلس الوزراء، 9 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع لمناقشة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بمقر مجلس الوزراء، 9 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع لمناقشة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بمقر مجلس الوزراء، 9 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع لمناقشة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بمقر مجلس الوزراء، 9 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني

«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني
«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر السينمائي»

«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر...
بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022

بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022
مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا

مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا
وفاة نجمة فيلم «غريس» الممثلة أوليفيا نيوتن-جون عن 73 عاما

وفاة نجمة فيلم «غريس» الممثلة أوليفيا نيوتن-جون عن 73 عاما
البريطانيون في معاناة اقتصادية.. وجونسون يقضي شهر عسل في سلوفينيا

البريطانيون في معاناة اقتصادية.. وجونسون يقضي شهر عسل في سلوفينيا
الدبابة البشرية «هالاند» تنطلق في التهديف مع السيتي وغوارديولا يعلق فرحا

الدبابة البشرية «هالاند» تنطلق في التهديف مع السيتي وغوارديولا يعلق فرحا
دارنس يعزز صفوفه مبكرا بصفقات أفريقية وعربية ومحلية جديدة (صور)

دارنس يعزز صفوفه مبكرا بصفقات أفريقية وعربية ومحلية جديدة (صور)
«بوابة الوسط» في قلب الحدث الرياضي بمدينة زوارة مع لعبة الترايثلون (صور)

«بوابة الوسط» في قلب الحدث الرياضي بمدينة زوارة مع لعبة الترايثلون (صور)
شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»

شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»
غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»

غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما

«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا في الدوحة

تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا ...
بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»

بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تراجع اليورو أمام الدينار في السوق الموازية
تراجع اليورو أمام الدينار في السوق الموازية
ضبط شابين سرقا منزل جارهما في بنغازي
ضبط شابين سرقا منزل جارهما في بنغازي
في ذكرى تأسيسه.. باشاغا: ندعم مساعي توحيد الجيش الليبي
في ذكرى تأسيسه.. باشاغا: ندعم مساعي توحيد الجيش الليبي
استخراج جثة مجهولة الهوية في ترهونة
استخراج جثة مجهولة الهوية في ترهونة
العثور على جثث مهاجرين قرب الحدود مع السودان
العثور على جثث مهاجرين قرب الحدود مع السودان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
المزيد
لجنة وزارية تناقش وضع منحة الزوجة والأولاد
لجنة وزارية تناقش وضع منحة الزوجة والأولاد...
مفوضية الانتخابات تختتم البرنامج التدريبي حول رصد العنف ضد المرأة
مفوضية الانتخابات تختتم البرنامج التدريبي حول رصد العنف ضد ......
اجتماع بحضور المنفي والدبيبة والكبير.. المطالبة بخطة واقعية تصل بإنتاج النفط لـ«2 مليون» برميل
اجتماع بحضور المنفي والدبيبة والكبير.. المطالبة بخطة واقعية ......
العثور على جثث مهاجرين قرب الحدود مع السودان
العثور على جثث مهاجرين قرب الحدود مع السودان...
استخراج جثة مجهولة الهوية في ترهونة
استخراج جثة مجهولة الهوية في ترهونة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط