اجتماع بحضور المنفي والدبيبة والكبير.. المطالبة بخطة واقعية تصل بإنتاج النفط لـ«2 مليون» برميل

القاهرة - بوابة الوسط

عُقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع لمتابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط، حيث طالب الحضور بخطة واقعية تصل بالإنتاج لمليوني برميل يوميا.

ضم الاجتماع، الذي عُقِد بمقر رئاسة مجلس الوزراء، كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ورئيس اللجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب عمر تنتوش، ووزراء المالية خالد المبروك والنفط والغاز محمد عون، والتخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

كما ضم الاجتماع رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وأعضاء لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 154 للعام 2022.

استقرار المؤسسة الوطنية للنفط وزيادة الإنتاج

وناقش المجتمعون متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة، والتعرف إلى الخطوات الفعلية وأثرها في استقرار المؤسسة وزيادة الإنتاج. وقدمت اللجنة عرضا يفصح بشكل شفاف عن المبالغ المصروفة، ويوضح خطوات التنفيذ والملاحظات الفنية والإدارية الواردة، بشأن عمل المؤسسة وخطتها.

وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط، وضرورة وجود نظام الحوكمة بالمؤسسة، وكذلك إعداد خطة متوسطة وطويلة للقطاع، تساهم في استقرار الإنتاج وزيادته، مشددين على ضرورة وجود خطة واقعية، حتى يصل الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا، وبارك الحضور الجهود المبذولة، التي أسهمت في عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل الإقفال، بما يتجاوز 1.2 مليون برميل يوميا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن المصرف المركزي إقرار ترتيبات مالية طارئة وموقتة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بمبلغ 34.3 مليار دينار في 16 أبريل الماضي، صُرف منها 15 مليار دينار.

اجتماع لمناقشة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بمقر مجلس الوزراء، 9 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير خلال اجتماع لمناقشة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بمقر مجلس الوزراء، 9 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع لمناقشة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بمقر مجلس الوزراء، 9 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع لمناقشة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بمقر مجلس الوزراء، 9 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)