ضبط شابين سرقا منزل جارهما في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية بنغازي شابين سرقا منزل أحد جيرانهما بمنطقة الكيش.

تعود بدابة الواقعة إلى تقدم مواطن بشكوى إلى القسم عن سرقة أسطوانات غاز من منزله، وشاشات عرض مرئي، وبعض الأغراض الأخرى، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتمكن أفراد التحريات في القسم من تحديد الجناة بعد جمع المعلومات، ومراجعة كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة، حيث اتضح أن المتهمين صغار السن، ولا يتجاوز عمرهما 17 عامًا، وقد أقرا بارتكاب جريمتهما، ثم أحيلا إلى النيابة العامة.