وصول أولى رحلات «مصر للطيران» مطار معيتيقة بعد توقف 7 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت اليوم الثلاثاء أولى رحلات شركة مصر للطيران مطار معيتيقة الدولي، بعد توقف دام 7 سنوات، وفقما أعلن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا.

ونشر المركز، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا توثق لحظة وصول الطائرة.

وذكر مطار معيتيقة في بيان أن الطائرة وصلت في تمام الساعة 11 صباحا (بتوقيت طرابلس) وكان في استقبالها مدير عام مطار معيتيقة م. لطفي لطفي الطبيب، ومدير مديرية أمن منفذ المطار، ورؤساء بعض الجهات الرقابية والشركات بالمطار.

ماذا قالت مصر للطيران؟

ويوم الأحد، أعلنت شركة مصر للطيران بدء تسيير سلسلة من الرحلات «الخاصة» بين مطاري «معيتيقة» وشرم الشيخ الدوليين، اعتبارا من اليوم.

ومن المقرر أن تستمر هذه الرحلات حتى 11 أكتوبر المقبل؛ لنقل عدد من مجموعات السياح الليبيين إلى مدينة شرم الشيخ، حسب شركة مصر للطيران.

طائرة شركة مصر للطيران لدى صولها مطار معيتيقة الدولي، 9 أغسطس 2022. (فيسبوك)

ركاب قادمون على متن رحلة طائرة شركة مصر للطيران لدى صولهم مطار معيتيقة الدولي، 9 أغسطس 2022. (فيسبوك)