بالصور..افتتاح محكمة ونيابة الغيران الجزئيتين في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبدالرحمن أمس الإثنين مقر محكمة ونيابة الغيران الجزئيتين بمدينة مصراتة، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لصيانة وتجهيز المحاكم والنيابات بما يخدم المواطنين والتيسير عليهم في كافة المقار العدلية.

ويتكون المقر الجديد للمحكمة والنيابة من عدة مرافق وقاعات جلسات وغرف مداولة وقاعة للمحامين واستراحة للقضاة مصممة بممرات متسعة ومزودة بالأثاث المكتبي والخدمي والتجهيز التقني، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

وزيرة العدل: دعم الكامل للمؤسسة القضائية

وأكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية أن «وزارة العدل تقدم دعمها الكامل للمؤسسة القضائية وذلك في سبيل تحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين وتقريب المسافات وتقديم كافة السبل المتاحة للمواطن، متمنية دوام التقدم والاستقرار لإرساء دولة القانون».

حضر الافتتاح محامي عام محكمة استئناف مصراتة، ورئيس نيابة سرت الابتدائية، ورئيس نيابة غرب مصراتة ورئيس نيابة شرق مصراتة، ورئيس فرع إدارة القضايا مصراتة ورئيس فرع وزارة العدل مصراتة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير وأمين سر مكتب معالي الوزيرة ولفيف من أعضاء وموظفي الهيئات القضائية.

وزيرة العدل خلال افتتاح محكمة ونيابة الغيران الجزئيتين في مصراتة، 8 أغسطس 2022. (وزارة العدل)

وزيرة العدل خلال افتتاح محكمة ونيابة الغيران الجزئيتين في مصراتة، 8 أغسطس 2022. (وزارة العدل)