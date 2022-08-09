باكستان تدعم إجراء الانتخابات الليبية وفق إطار قانوني «متفق عليه»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، مع السفير الباكستاني لدى ليبيا، رشاد جاويد، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، حيث أكد الأخير دعم بلاده إجراء الانتخابات وفق إطار قانوني تتفق عليه جميع أطراف العملية السياسية.

وتناول اللقاء الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي، بحث تطورات المشهد السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا، وسُبل تطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في مجال الاقتصاد والتجارة، من خلال تشجيع الشركات الباكستانية للعودة إلى ليبيا، وتشجيع الاستثمار بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

- وزارة الداخلية تبحث تسهيل منح تأشيرات العمل وتأمين المدرسة الباكستانية في طرابلس

- زينينغا يبحث مع اللافي تخفيف حدة التوترات وإجراء الانتخابات

باكستان تدعم إجراء الانتخابات وفق إطار قانوني متفق عليه

وأشار السفير الباكستاني إلى أهمية دعم كل المسارات التي تعزز إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار قانوني تتفق عليه جميع أطراف العملية السياسية، مؤكدا دعم حكومة بلاده للمجلس الرئاسي في الوصول إلى حل للأزمة السياسية الراهنة، مجددا حرصه على تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، حسب البيان.

بدوره، أعرب اللافي عن تقديره لموقف باكستان الداعم لليبيا، مشيدا بعمق العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدا دعم المجلس الكامل لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

لقاء اللافي مع السفير الباكستاني، 9 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)

لقاء اللافي مع السفير الباكستاني، 9 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)