تشكيل فريق عمل لوضع استراتيجية تنظيم العمالة الوافدة

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت إدارة التطوير المؤسسي وبناء القدرات بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي طاولة المستديرة، بالمشاركة مع وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لمناقشة 4 ملفات تخص سوق العمل.

وأفاد بيان نشرته وزارة العمل والتأهيل، عبر صفحتها فيسبوك، بأن الطاولة بحثت آفاق التعاون بين المجلس والوزارة، وناقشت مخرجات دراسة العمالة الوافدة غير الشرعية، والتي قدمها مدير إدارة التطوير الاجتماعي، بالإضافة إلى عرض ورقة مخرجات تقييم سوق العمل، والتي قدمها مدير مكتب الخبراء بالوزارة العمل والتأهيل.

- العابد يتابع إجراءات تأشيرة دخول وإقامة العمالة الوافدة

كما استعرضت الطاولة منصة وافد لتنظيم العمل الخاصة بوزارة العمل والتأهيل، ومناقشة مبادرة السكن العمالي.

حضر الطاولة المستديرة عدد من مديري الإدارات والمكاتب والمختصين بالوزارة ومديري الإدارات والمكاتب الفنية بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وجرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل لوضع استراتيجية تنظيم العمالة الوافدة وبالشراكة مع كل الجهات المعنية بالموضوع.

جانب من طاولة مستديرة نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي لمناقشة ملفات تتعلق بسوق العمل (وزارة العمل والتأهيل)

جانب من طاولة مستديرة نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي لمناقشة ملفات تتعلق بسوق العمل (وزارة العمل والتأهيل)

جانب من طاولة مستديرة نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي لمناقشة ملفات تتعلق بسوق العمل (وزارة العمل والتأهيل)

جانب من طاولة مستديرة نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي لمناقشة ملفات تتعلق بسوق العمل (وزارة العمل والتأهيل)