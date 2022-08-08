برئاسة الدبيبة.. اللجنة العليا للخصخصة تجتمع للمرة الأولى منذ 2009

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت اللجنة العليا للخصخصة اجتماعها العادي الأول، اليوم الإثنين، بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الاجتماع خصص لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة ببرنامج الهيئة العامة للتمليك (سابقًا) بشأن الوحدات المملكة سابقًا، وكذلك الوحدات التي عليها منازعات قانونية.

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وأضاف المكتب الإعلامي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الاجتماع العادي الأول للجنة العليا للخصخصة استعرض كذلك طلبات التخصيص المقدمة من عدد الأفراد والشركات الوطنية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن «اللجنة العليا للخصخصة تعود لعقد اجتماعاتها بعد توقفها عن العمل منذ العام 2009».