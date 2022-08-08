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مكتب الأوقاف يدعو سكان بنغازي إلى عدم التعامل مع السفينة «لوغوس هوب»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 05:57 مساء
مكتب الأوقاف يدعو سكان بنغازي إلى عدم التعامل مع السفينة «لوغوس هوب»
السفينة «لوغوس هوب» التي يقام على متنها معرض عائم للكتاب. (ميناء بنغازي)
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دعا مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في بنغازي «سكان المدينة خاصة والليبيين عامة إلى عدم التعامل مع» السفينة «لوغوس هوب» التي يقام على متنها معرض عائم للكتاب، «سواء بالشراء أو بالقراءة أو التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما يشكل ذلك من خطر على عقيدة المسلم وثوابت دينه الذي هو أعز ما يملك في هذه الحياة»، وفق بيان نشره المكتب عبر صفحته على «فيسبوك».

واستقبل ميناء بنغازي البحري، أمس الأحد، السفينة «لوغوس هوب» التي يقام على متنها معرض عائم للكتاب، بحسب ما أعلنه الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، الذي قال إن السفينة تعرض كتبًا لتبادل الثقافات بين دول العالم، وسبق أن زارت الميناء في العام 2010 ولمدة أسبوع.

مكتب أوقاف بنغازي يأسف لوصول «لوغوس هوب» إلى المدينة
وأعرب مكتب الأوقاف عن أسفه لوصول السفينة إلى ميناء المدينة، واصفًا إياها بـ«التنصيرية».

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وقال المكتب إن «نشاط هذه السفينة يتمثل في العمل التنصيري تحت غطاء المنظمة التبشيرية التنصيرية (OM)، التي هدفها وطموحها نشر دين النصارى المحرف كما هو منشور على موقعهم الرسمي، وكذلك على قناتهم الرسمية عبر يوتيوب».

كما دعا مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بنغازي «إلى عدم الانجراف خلف الدعوات المضللة التي تزين الباطل في صورة الثقافة والتعلم وتقبل الآخر وحرية الاعتقاد».

مصراتة ترفض استقبال المعرض
وفي 28 يوليو الماضي، ألغى المجلس البلدي مصراتة، استضافة المعرض العائم سبب تلقيه «عديد التحفظات من جهات اعتبارية، ومهتمين من المدينة وخارجها»، باعتبار أن «المعرض قد يؤدي لتوجيه رسائل عبر جهات تتعارض في أنشطتها مع قوانين الدولة الليبية».

وقال المجلس، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن قراره جاء بعدما «كلف مجموعة من المستشارين والمتخصصين للبحث عن حقيقة وخلفيات وصحة هذه التحفظات»، حيث قرر «ضرورة إلغاء هذه التظاهرة، وإيقاف استضافة السفينة المعنية بميناء مصراتة البحري، حرصًا على عدم إثارة أي لغط ودرءًا لأي شبهات».

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