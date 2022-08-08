الدبيبة يطالب الأجهزة التنفيذية بتوضيح بيانات المشروعات ونسب إنجازها

القاهرة - بوابة الوسط

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على الأجهزة التنفيذية «ضرورة توضيح بيانات المشروعات ونسب الإنجاز وضرورة معالجة المشاكل التي تواجه تنفيذ عدد منها»، موجهًا وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية إلى «التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بشأن عقد مؤتمرات صحفية وورش عمل توضح الأعمال الجاري تنفيذها، وتبين المخصص والمصروف الواقعي لكل أبناء الشعب الليبي».

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة ونائبه حسين القطراني، اليوم الإثنين، مع وزراء التخطيط، والإسكان، والمواصلات، والدولة للاتصال، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومدير جهاز الإسكان والمرافق، ومدير جهاز مشروعات المواصلات.

307 مشروعات بكافة المناطق أحيلت لها المخصصات المالية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع خصص «لمتابعة المشروعات المنفذة من قبل الأجهزة التنفيذية»، مشيرًا إلى أن وزير التخطيط قدم في بداية الاجتماع شرحًا مفصلًا بشأن المخصصات المالية للعام المالي 2021، المحالة إلى الأجهزة التنفيذية، وعدد المشروعات التي أُحيلت لها المخصصات المالية».

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وذكر وزير التخطيط، خلال حديثه بالاجتماع، أن المشروعات التي أُحيلت لها المخصصات المالية «عددها 307 مشروعات موزعة على كل المدن والمناطق». فيما قدم رؤساء الأجهزة المعنية شرحًا عن المشروعات المنفذة والجارية والمتوقفة، والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ عدد من المشروعات.

اجتماع الدبيبة مع عدد من الوزراء لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، الإثنين 8 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع عدد من الوزراء لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، الإثنين 8 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع عدد من الوزراء لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، الإثنين 8 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع عدد من الوزراء لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، الإثنين 8 أغسطس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)