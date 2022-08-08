مديرية أمن بنغازي: القبض على «دليفري الخمور» بعد طعنه أحد أعضاء التحريات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مديرية أمن بنغازي القبض على أحد مروجي الخمور بمنطقة بوهديمة، موضحة أنه متهم بطعن أحد أعضاء التحريات بسلاح أبيض أثناء عملية القبض عليه.

وأوضحت المديرية في بيان، أمس الأحد، أن معلومات وردت إليها عن أحد مروجي الخمور بمنطقة بوهديمة يتجول بمركبته الخاصة ويوزيع الخمور على بعض المناطق «دليفري»، فيما أصدر رئيس قسم التحريات الرائد فوزي الفايدي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

المتهم يروج الخمور في بنغازي

وأشار البيان إلى أن المتهم «اعتاد توزيع الخمور بواسطة مركبة (نسيان ميكرا) خضراء اللون، وكان في الفترة الماضية يقوم بتوزيع الخمور بواسطة مركبة نوع (هيونداي سوناتا)، رصاصية اللون».

وقالت المديرية إنه جرى إعداد كمين محكم له، لتقوم الشرطة بضبطه بعد نزوله من مركبته، لكنه قام بطعن أحد أعضاء التحريات بواسطة سكين في البطن.

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المضبوطات مع المتهم

وأضاف المديرية: «جرى التعامل معه وضبطه، وبتفتيش المركبة احترازيًا، عُثور بداخلها على غالوني خمور، سعة 20 لترًا، بالإضافة 32 قنينة سعة نصف لتر مملوءة بالمواد المسكرة، ومبلغ مالي».

وبالاستدلال معه تبين أنه يدعى (ع.أ.ع)، وقد اعترف بما نسب إليه وأن كمية الخمور المضبوطة بحوزته تخصه وأنه يقوم ببيعها وتوزيعها بواسطة مركبته الآلية، موضحًا أن الطلب يكون عن طريق الهاتف (دليفري).

كما أقر المتهم بقاومة رجال الأمن والتعدي عليهم، وطعن أحد أفراد التحريات بواسطة سلاح أبيض؛ فيما جرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله وإحالته للنيابة العامة.

مضبوطات مع المتهم بترويج الخمور وطعن أحد عناصر التحريات في بنغازي. (مديرية الأمن)

السيارة التي ضبطت مع المتهم بترويج الخمور وطعن أحد عناصر التحريات في بنغازي. (مديرية الأمن)

السيارة التي ضبطت مع المتهم بترويج الخمور وطعن أحد عناصر التحريات في بنغازي. (مديرية الأمن)