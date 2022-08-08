بالصور: تواصل البرنامج التدريبي لموظفي مفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت، اليوم الاثنين، دورة تدريبية جديدة عن إعداد وكتابة وتصميم التقارير، استهدفت تدريب عدد من موظفي مكاتب الإدارة الانتخابية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وحسب بيان المفوضية، فإن الدورة تهدف إلى تدريب وتوجيه الموظفين لإعداد تقارير مهنية مبنية على أسس علمية.

البرنامج التدريبي لمفوضية الانتخابات

ودخل البرنامج التدريبي لموظفي المفوضية أسبوعه السادس، ويستمر إلى نهاية العام 2022 تحت إشراف قسم التدريب التابع لإدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية.

يشار إلى أن مدة الدورة (3) أيام، وهي مجدولة ضمن خطة المفوضية للتدريب النصف سنوية للعام 2022، والتي تستهدف بناء قدرات موظفيها وتنمية مهاراتهم، ورفع كفاءاتهم حسب تخصصهم ومهام وظائفهم.

دورة تدريبية لموظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، 8 أغسطس 2022. (فيسبوك)

دورة تدريبية لموظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، 8 أغسطس 2022. (فيسبوك)