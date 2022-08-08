«الداخلية» تمهل أصحاب المباني العشوائية في غابة قصر خيار (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، منح مهلة لأصحاب المباني العشوائية والمخالفة على أرض مملوكة للدولة داخل غابة قصر خيار (80 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس).

وقالت الوزارة، في بيان، إن إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بدأت دوريات يوم أمس الأحد في قصر خيار البالغ مساحتها 1500 هكتار.

إرجاع غابة قصر بن خيار لوضعها الطبيعي

وأشارت إلى البدء في إزالة هذه المباني وإرجاع الغابة لوضعها الطبيعي استنادا على كتاب النائب العام المتضمن مذكرة مدير نيابة النظام العام الخمس المعدة بشأن القضية رقـم (2022/14م) المتعلقة باعتداءات بعـض المواطنين علـى أراضي الغابـة العامـة قصـر الأخيار، والاستيلاء عليها دون وجه حق وإقامة المباني والإنشاءات، وجرف التربة وشق الطرق وحفر آبار بداخلها».

ومن المقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالتهم لمكتب النائب بناءً على التعليمات الصادرة بالخصوص، وفق بيان الداخلية. وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حملة إزالة تعديات على مرافق وأملاك الدولة في نطاق بلدية الزاوية الغرب.

من أعمال إزالة المباني العشوائية والمخالفة على أرض مملوكة للدولة داخل غابة قصر خيار، 8 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)

من أعمال إزالة المباني العشوائية والمخالفة على أرض مملوكة للدولة داخل غابة قصر خيار، 8 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)

من أعمال إزالة المباني العشوائية والمخالفة على أرض مملوكة للدولة داخل غابة قصر خيار، 8 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)

من أعمال إزالة المباني العشوائية والمخالفة على أرض مملوكة للدولة داخل غابة قصر خيار، 8 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)

من أعمال إزالة المباني العشوائية والمخالفة على أرض مملوكة للدولة داخل غابة قصر خيار، 8 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)

من أعمال إزالة المباني العشوائية والمخالفة على أرض مملوكة للدولة داخل غابة قصر خيار، 8 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)