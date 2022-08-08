Atwasat

اللافي يبحث مع زينينغا مستجدات العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 02:08 مساء
اللافي يبحث مع زينينغا مستجدات العملية السياسية في ليبيا
لقاء اللافي وزينينغا، 8 أغسطس 2022، (الرئاسي)
alwasat radio

بحث عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء في طرابلس صباح اليوم الإثنين، حيث رحب اللافي بزينينغا، مشيدا بجهود الأمم المتحدة في الوصول إلى حل للأزمة السياسية الليبية، مؤكدا استمرار المجلس الرئاسي في التواصل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية واستكمال ما تبقى من نقاط خلافية في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة؛ للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

من جهته قدم، زينينغا تعازيه للمجلس الرئاسي والشعب الليبي، في ضحايا حادثة انفجار شاحنة الوقود ببلدية بنت بيه، معربا عن أمله بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما أشاد بجهود المجلس الرئاسي في التواصل مع كل الأطراف، من أجل إنهاء الأزمة في البلاد، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لهذه الجهود، وكذلك التقدم المحرز في ملف المصالحة الوطنية، بالوصول إلى عرض الرؤية الاستراتيجية للمشروع على الخبراء وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»

شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»
غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»

غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما

«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا في الدوحة

تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا ...
بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»

بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
النجم الليبي كمال القرقني يتألق مجددا باقتناص فضية بطولة «تامبا برو» لبناء الأجسام

النجم الليبي كمال القرقني يتألق مجددا باقتناص فضية بطولة «تامبا برو» لبناء ...
عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى

عائلة الناشطة نادين الفارسي تؤكد خطف شقيقتها ندى
حول المرآة

حول المرآة
سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968

سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968
«أمازون» تستحوذ على «آي روبوت» المصنعة لمكانس «رومبا» مقابل 1.7 مليار دولار

«أمازون» تستحوذ على «آي روبوت» المصنعة لمكانس «رومبا» مقابل 1.7 مليار دولار
الكيلاني توجه بإجراء «دراسة عاجلة» عن حالات الانتحار في ليبيا

الكيلاني توجه بإجراء «دراسة عاجلة» عن حالات الانتحار في ليبيا
مجلة فرنسية تحاول الإجابة عن السؤال: أين يختبئ سيف الإسلام القذافي؟

مجلة فرنسية تحاول الإجابة عن السؤال: أين يختبئ سيف الإسلام القذافي؟
كاركاتير حليم - رئيس مجلس النواب يصل تركيا في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - رئيس مجلس النواب يصل تركيا في زيارة رسمية
بعد زيارة تمتحن دعم أنقرة.. مجلة إسبانية تكشف تحركات ليبية لإنتاج سلطة تنفيذية جديدة

بعد زيارة تمتحن دعم أنقرة.. مجلة إسبانية تكشف تحركات ليبية لإنتاج سلطة تنفيذية ...
«الخبز المسرطن».. لغز يحير الليبيين

«الخبز المسرطن».. لغز يحير الليبيين
كاركاتير خيري - الخبز في ليبيا

كاركاتير خيري - الخبز في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الشؤون الاجتماعية» تستكمل شحن المرحلة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستكمل شحن المرحلة الأولى من بطاقات منحة ...
استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية
استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية
بدء جلسة محاكمة عناصر «داعش» في مصراتة
بدء جلسة محاكمة عناصر «داعش» في مصراتة
اللافي يبحث مع زينينغا مستجدات العملية السياسية في ليبيا
اللافي يبحث مع زينينغا مستجدات العملية السياسية في ليبيا
«الداخلية» تمهل أصحاب المباني العشوائية في غابة قصر خيار (صور)
«الداخلية» تمهل أصحاب المباني العشوائية في غابة قصر خيار (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
المزيد
مقترح حكومي بإصدار بطاقات للإعلاميين والمصورين في ليبيا
مقترح حكومي بإصدار بطاقات للإعلاميين والمصورين في ليبيا...
«النهر الصناعي» يعلن إعادة المياه لمدن وقرى الجبل الغربي
«النهر الصناعي» يعلن إعادة المياه لمدن وقرى الجبل الغربي...
بالصور: تواصل البرنامج التدريبي لموظفي مفوضية الانتخابات
بالصور: تواصل البرنامج التدريبي لموظفي مفوضية الانتخابات...
«الداخلية» تمهل أصحاب المباني العشوائية في غابة قصر خيار (صور)
«الداخلية» تمهل أصحاب المباني العشوائية في غابة قصر خيار ......
اللافي يبحث مع زينينغا مستجدات العملية السياسية في ليبيا
اللافي يبحث مع زينينغا مستجدات العملية السياسية في ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط