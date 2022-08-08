استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الإثنين.

وبقي سعر العملة الأميركية عند 5.09 دينار اليوم الإثنين، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

سعر صرف اليورو مقابل الدينار الليبي

وحافظ سعر صرف اليورو على مستوى 5.19 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار. واستقرت كذلك الليرة التركية عند 0.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.68 دينار ليبي.

واستقر سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 213 دينارا.

أسعار صرف الدينار الليبي في السوق الرسمية

وفي السوق الرسمية، ارتفع سعر العملة البريطانية أمام الدينار الليبي، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات الأحد.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني قرشا واحدا، مسجلا 5.89 دينار مقابل 5.88 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. واستقر سعر صرف الدولار عند 4.87 دينار، واليورو عند 4.96 دينار.