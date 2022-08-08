«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، موعد تنفيذ الزيادة المقررة لمرتبات العاملين بوزارة الصحة.

وقالت الوزارة، في بيان، «لا يزال العمل على ملف مطابقة بيانات العاملين بعد اللقاء الأول للجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة مع إدارة الميزانية قسم المرتبات»، مشيرة إلى «إدراج الزيادة المقررة ضمن حوالة مرتبات شهر أغسطس في حال انتهاء إجراءات المطابقة المطلوبة، وفي حال تأخر تنفيذ المطابقة يكون تنفيذ الزيادة المقررة من خلال مرتبات شهر سبتمبر».

وذكر بيان الوزارة إنها سبق أن خاطبت وزارات الداخلية والصحة والتعليم التقني والتعليم العالي والبحث العلم بشأن دعوتهم بسرعة تشكيل فرق مختصة للتواصل مع إدارة ‎الميزانية لسرعة ‏إتمام إجراءات المطابقة؛ وإن وزارة المالية على أتم الاستعداد، والزيادات فور الانتهاء من إجراءات المطابقة.

3 وزارات استوقت إجراءات المطابقة

ونبهت إلى أن «وزارات الداخلية والتعليم التقني والتعليم العالي والبحث العلمي استوفت إجراءات المطابقة من خلال اللجان المشكلة من خلال التواصل المباشر مع قسم المرتبات بإدارة الميزانية بوزارة المالية، وعقد اجتماعات متتالية وجلسات عمل استمرت لفترات وآجال محددة، ليتكلل هذا الجهد بإنفاذ الزيادات المقررة لصالح الجهات المذكورة». مشيرة إلى أن «إدارة الميزانية اعتمدت آلية واضحة حدد من خلالها اختصاصات وواجبات كل جهة من الجهات».

يشار إلى أن وزارة المالية أحالت المخصصات المالية الخاصة بمكافآت الأطقم الطبية والطبية المساعدة بمراكز العزل والفلترة بقيمة 150 مليون دينار إلى حساب وزارة الصحة الأسبوع الماضي. وطالبت وزارة الصحة، في بيان مراكز العزل والفلترة بمراجعة إدارة الطوارئ لاستيفاء المستندات والنواقص المطلوبة للبدء في إجراءات صرف المكافآت في حسابات المستفيدين.

