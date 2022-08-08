ضبط الجاني في جريمة قتل أجنبية ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز شرطة بوعطني في مدينة بنغازي، ضبط مطلوبين في جرائم خطيرة، أبرزها واقعة قتل سيدة أجنبية.

وتمكن أعضاء التحريات من ضبط المطلوب في واقعة قتل سيدة من النيجر، بمنطقة الوحيشي، وهو غاني الجنسية، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

كما أوقف رجال الأمن شخصا مطلوبا في سبع وقائع خطف وسلب وسرقة بالإكراه وإيذاء جسيم وحيازة أسلحة من دون ترخيص، وبالتعميم عليه اتضح أنه محكوم عليه غيابيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

كما ضبط مطلوب آخر على ذمة قضايا منها السرقة والإيذاء، واتضح أنه هارب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وصادر بحقة حكم غيابي بالسجن لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر، وعثر على سيارتين مسروقتين، كما قبض على 21 مطلوبا للمركز، وأحيلوا جميعا إلى النيابة العامة.