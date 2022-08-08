المنقوش تشارك في مراسم توقيع اتفاقية «الدوحة للسلام»

القاهرة - بوابة الوسط

حضرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، مراسم توقيع الأطراف التشادية اتفاقية «الدوحة للسلام»، ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي في تشاد، برعاية قطرية؛ لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإرساء الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

كما شارك في حفل توقيع الاتفاقية بالعاصمة القطرية الدوحة ممثلون عن الحكومة الانتقالية التشادية، وممثلون عن الحركات السياسية العسكرية في دولة تشاد، وعدد من ممثلي الاتحاد الأفريقي ومنظمات دولية وإقليمية، حسب بيان وزارة الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ورحبت المنقوش بالاتفاقية، معربة عن تقديرها قطر وتثمينها لجهود الوساطة والمساعي الحميدة التي تبذلها؛ لإنجاح مفاوضات السلام بين الأطراف التشادية، كما أعربت عن أملها أن يسهم هذا الاتفاق في «إرساء السلام من خلال الحوار والمصالحة الوطنية الشاملة، والذهاب إلى طريق الاستقرار في تشاد، وأن تلتحق بقية الأطراف التشادية الأخرى بدرب الحوار الوطني لتحقيق تطلعات الشعب في التنمية، وأن ينعم بالأمن والاستقرار لبناء مستقبل مزدهر في المنطقة».

جانب من الحفل.

جانب من الحفل.

غوتيريس يلقي كلمة خلال الحفل.