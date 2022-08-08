شركة البريقة توضح سبب شح الوقود في المحطات على خط سبها - أوباري

القاهرة - بوابة الوسط

أوضحت شركة البريقة لتسويق النفط سبب شح الوقود بمحطات توزيع الواقعة على خط سبها - أوباري.

وأكدت الشركة توافر الوقود بكميات كافية في مستودع سبها، مضيفة أن مسؤولية إيصال الوقود للمحطات تقع على عاتق مكاتب المبيعات التابعة لشركات التوزيع، التي لم تستطع إيصال المحروقات وفق الجداول المعتمدة، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأرجعت عدم إيصال شحنات الوقود إلى الإغلاقات على طول خط الوادي من قبل بعض الأهالي، مع استمرار تنفيذ الطلبيات لصالح محطات الوقود التابعة لشركات التوزيع في باقي المناطق وبلديات الجنوب.

شركة البريقة

وناشدت الجهات المعنية والمختصة ضرورة ضبط ومراقبة توزيع الوقود لضمان وصوله لمستحقيه، علما بأن معدل كميات الوقود الموزعة على محطات المناطق الجنوبية تقدر بنحو 800 ألف لتر في اليوم.

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كما تقدمت الشركة بالتعازي لأهالي وذوي ضحايا حادث انفجار شاحنة نقل الوقود في بلدية بنت بية، مشيرة إلى دعمها الأصوات المنادية بضرورة وضع حل جذري ونهائي يضمن وصول الوقود لمستحقيه، وتعهدت بالسعي في تحقيق ذلك.