«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة، على الساحل الممتد بين درنة وطبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن سرعة تلك الرياح ستصل إلى 25 عقدة مساء اليوم الإثنين.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا.

- الرياح شمالية غربية بوجه عام، وتكون شمالية الليلة على ساحل مصراتة وسرت، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.