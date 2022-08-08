«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة، على الساحل الممتد بين درنة وطبرق.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن سرعة تلك الرياح ستصل إلى 25 عقدة مساء اليوم الإثنين.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية غربية بوجه عام، وتكون شمالية الليلة على ساحل مصراتة وسرت، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا خصوصا على الساحل من رأس لانوف إلى الجبل الأخضر.
- الرياح شمالية غربية بوجه عام، تتحول إلى غربية على ساحل شحات، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل بين درنة وطبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، يصل اليوم إلى مترين على ساحل درنة وطبرق.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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